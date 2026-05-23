Autoritățile din orașul Novorosisk au declarat că resturile unei drone prăbușite au provocat un incendiu la un terminal petrolier, rănind două persoane.

Potrivit Associated Press, agenția de știri rusă Astra a transmis că drone ucrainene au lovit terminalul și depozitul petrolier Șeșkaris, punctul terminal al principalelor conducte petroliere din regiune ale companiei ruse de conducte controlate de stat, Transneft. Imaginile postate de Astra păreau să arate fum ridicându-se deasupra terminalului petrolier, dar acestea nu au putut fi verificate. Ucraina nu a comentat imediat atacul.

Ucraina și-a extins capacitățile de atac pe distanțe medii și lungi, desfășurând tehnologie de drone și rachete pe care a dezvoltat-o pe plan intern pentru a combate invazia rusă care durează de 4 ani. Atacurile asupra activelor petroliere rusești, care joacă un rol cheie în finanțarea invaziei, au devenit evenimente aproape zilnice.

Între timp, numărul victimelor unui atac cu drone ucrainene din noaptea de joi spre vineri asupra unei clădiri de cămin studențesc din Starobilsk, un oraș din regiunea Luhansk din Ucraina ocupată de Rusia, a crescut la 11, au declarat oficiali instalați de Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin a denunțat vineri atacul asupra căminului ca fiind o „crimă” și a ordonat armatei să prezinte propuneri de represalii. El a afirmat că nu existau instalații militare sau de aplicare a legii în apropierea colegiului.

La o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU privind atacul, organizată la cererea Rusiei, ambasadorul ucrainean Melnik Andri a negat acuzațiile de crime de război aduse de omologul său rus, calificându-le drept „un spectacol de propagandă pură” și afirmând că operațiunile din 22 mai „au vizat exclusiv mașina de război rusă”.