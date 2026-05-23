"În mediul online circulă imagini şi postări asociate în mod eronat cu concertul artistului Max Korzh, care urmează să aibă loc în Bucureşti. Facem precizarea că imaginile distribuite nu au legătură cu acest eveniment. Acestea provin de la un meci de fotbal desfăşurat în Franţa, fiind prezentate într-un context fals pentru a provoca confuzie sau panică" - este mesajul transmis de Jandarmeria Română.

Jandarmeria le recomandă oamenilor să verifice cu atenţie sursa informaţiilor înainte de a le distribui pe reţelele de socializare.

"Distribuirea unor materiale neverificate contribuie la propagarea dezinformării şi poate amplifica tensiuni inutile în spaţiul public. Informaţi-vă doar din surse oficiale", spune Jandarmeria.

Cine e Max Korzh

Rapperul din Belarus Max Korzh urmează să susţină pe 23 mai un concert pe Arena Naţională. Sunt așteptați peste 50.000 de fani.

Biletele pentru show s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în Bucureşti, potrivit organizatorilor.

În ultimii ani, concertele lui Max au adunat zeci de mii de oameni pe stadioane din Varşovia, Kiev, Minsk, Moscova, Odesa şi multe alte oraşe. Atmosfera surprinsă în timpul show-urilor sale este impresionantă, iar pentru mulţi fani, să ajungă la un concert Max a devenit un adevărat vis. Încă din primele zile ale războiului din Ucraina, Korzh a condamnat deschis invazia rusă, iar aceste trăiri s-au reflectat în creaţia sa artistică. Muzica lui a devenit, astfel, o sursă de speranţă şi putere într-o perioadă extrem de dificilă.

În cursul zilei de sâmbătă, în spațiul public au apărut imagini în care grupuri mari de persoane, însoțite de jandarmi, se îndreaptă spre concertul artistului de pe Arena Națională.