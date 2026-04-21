Potrivit presei italiene, Vladimir Soloviov a numit-o pe Meloni, în italiană, „ruşinea rasei umane”, „animal sălbatic”, „idioată certificată”,Giorgia târfa”, adresându-se direct prim-ministrului: „ce femeie mică, urâtă şi rea”.

„Această Meloni este o creatură fascistă care şi-a trădat alegătorii, deoarece s-a prezentat cu sloganuri complet diferite”, a continuat apoi prezentatorul în limba rusă.

„Trădarea este al doilea ei nume, l-a trădat chiar şi pe Trump , căruia îi jurase anterior loialitate”, a mai spus el.

Întreaga clasă politică italiană, atât majoritatea, cât şi opoziţia, a condamnat ferm aceste declaraţii.

Rusia amenință Moldova că va avea soarta Ucrainei. Inventează știri false pentru aplicarea legii ce permite să trimită trupe

Relaţiile dintre Roma şi Moscova sunt tensionate de la atacul rus împotriva Ucrainei, Italia oferind un sprijin necondiţionat Kievului.