Potrivit presei italiene, Vladimir Soloviov a numit-o pe Meloni, în italiană, „ruşinea rasei umane”, „animal sălbatic”, „idioată certificată”,Giorgia târfa”, adresându-se direct prim-ministrului: „ce femeie mică, urâtă şi rea”.

„Această Meloni este o creatură fascistă care şi-a trădat alegătorii, deoarece s-a prezentat cu sloganuri complet diferite”, a continuat apoi prezentatorul în limba rusă.

„Trădarea este al doilea ei nume, l-a trădat chiar şi pe Trump , căruia îi jurase anterior loialitate”, a mai spus el.

Întreaga clasă politică italiană, atât majoritatea, cât şi opoziţia, a condamnat ferm aceste declaraţii.

Relaţiile dintre Roma şi Moscova sunt tensionate de la atacul rus împotriva Ucrainei, Italia oferind un sprijin necondiţionat Kievului.