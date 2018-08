Festival de Jazz, la Castelul Bran. Cât au plătit turiștii pentru un abonament de 3 zile

A fost o seară de poveste la Castelul Bran. Acorduri de pian, vioară și contrabas au răsunat, într-o acustică perfectă, în curtea interioară a castelului.

Zeci de artişti străini, veniţi din toate colţurile lumii, au pus în scenă un spectacol inedit de jazz, la care au participat sute de persoane.

Peste 20 de artişti veniţi din Norvegia, Venezuela şi Statele Unite au făcut spectacol duminică seară lângă fântâna din curtea interioară a castelului Bran.

Rând pe rând, artiştii străini au oferit o adevărată lecţie de improvizaţie, emoţionându-i pe spectatori.

Participantă: „E un cadru intim pe care ţi-l dă atmosfera de aici, deja avem impresia că suntem prieteni, ne cunoaştem..."

Pe lângă atmosferă desprinsă parcă dintr-un basm, spectatorii s-au bucurat şi de o acustică perfectă.

Bărbat: „Cred că jazz-ul pică perfect în această locaţie."

Întreg recitalul a adus o mulţime de elemente surpriză, iar la final artiştii au răsunat inclusiv ritmuri latino.

Festivalul de Jazz de la Castelul Bran a ajuns anul acesta la a şasea ediţie.

Bogdana Balmuș, reprezentantă a Castelului Bran: „Noi am avut în castel peste 5.000 de vizitatori zilnic, iar la festival 200 de oameni pe seara. În fiecare an am avut parte de o vreme excepțională."

Festivalul s-a desfășurat pe parcursul a trei seri, iar un abonament a costat 500 de lei. Cei care au participat însă pentru o singură seară au plătit 200 de lei. Tot în curtea castelului a fost reconstituit duminică momentul trecerii batalioanelor române, în Primul Război Mondial.

