Românii de la White Walls cântă în premieră pe scena festivalului EUROBLAST din Germania

Facebook.com

Cunoscută publicului ca fiind una dintre cele mai bune trupe de progressive metal din România, White Walls celebrează o nouă premieră în cariera lor.

Este vorba despre un show special, care va avea loc pe scena prestigiosului festival EUROBLAST, în perioada 5-8 octombrie, în Germania.

Datorită atmosferei sale unice și intime, festivalul EUROBLAST a devenit un punct de referință și întâlnire anual pentru artiști, producători de instrumente, reprezentanți ai industriei muzicale și ai presei internaționale, atrăgând vizitatori și fani din întreagă lume.

Aflat la cea de-a 14-a ediție, EUROBLAST reunește sub afișul sau formații precum Monuments, Long Distance Calling, Soen, Vola, Vildhjarta, Heart Of A Coward, Sordid Pink, dar și numeroase premiere, dintre care White Walls, Votum, Caligula's Horse, Circles, Letters From The Colony și Vitalism.

Facebook.com

Înființată în 2009, trupa constănțeană White Walls a reușit să-și construiască o reputație marcantă pe scena rock/metal din România. Albumele "Mad Man Circus" (2010) și Escape Artist (2013) au adus trupei numeroase premii:The Battle of Rocksin (locul I), Stufstock Newcomers (locul 1), Maximum Rock - SPU (locul 3), Național Global Battle Of The Bands (locul I) și a reprezentat România pe scena Global Battle of The Bands în Kuala Lumpur, Malaysia.

În 2015, White Walls a lansat single-ul "Death Follows Me". În prezent, White Walls lucreaza la un nou material muzical, mai bine de 30 de minute de compoziții noi așteptând ultimele finisări!

@CristianMatei

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer