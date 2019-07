Electric Castle, gata de start. Cât costă cazarea pe 5 nopți la o pensiune

Este forfortă mare la Bonţida, unde miercuri începe a şaptea ediție a festivalului Electric Castle.

Localnicii și-au pregătit din timp curțile și casele pentru oaspeți. Unii au investit banii câștigați până acum în modernizări. Organizatorii estimează că 250.000 de petrecăreți vor ajunge la festival în cele cinci zile de distracție.

Localnică: "Aici vor fi corturile, la umbră, la copaci...acolo la soare maşinile. Toată casa va fi transformată în pensiune.”

Margareta Babos va primi aproximativ 70 de tineri care vin la festival. Ne-am întâlnit cu ea şi în 2016. Dacă atunci oferea cazare doar la cort, acum a amenajat şi interiorul casei.

Localnică: "Am vopsit pe interior, aici era totul vechi, nu intră nimeni. Acum am făcut baie, aici camera dormitor. Uşi moderne. Am investit vreo 300 de milioane."

Mulţi localnici şi-au dat seama că festivalul le poate aduce bani frumoşi. La prima ediţie a Electric Castle, Silvia Mora avea doar un magazin alimentar lângă castel. Între timp, şi-a ridicat o pensiune cu 15 camere, iar curtea a transformat-o în restaurant în aer liber. Pentru cinci nopţi, un turist plăteşte 500 de lei.

Silvia, proprietar pensiune: "Intrăm într-o cameră pe care am amenajat-o pentru grupuri. Au cameră, au baie, apa caldă. Tot ce facem investim şi aproape că nu ne mai rămâne nimic. Ne-am împrumutat am făcut, după ne-am plătit datoriile şi uite aşa ne-am dezvoltat"

O altă familie a investit o sută de mii de euro într-o pensiune, o parte bani europeni.

Maria, proprietar pensiune : "Fiind şi castelul Banffy aici, vin mulţi turişti am considerat că este nevoie de o pensiune. Pentru la anul sigur vor fi cazaţi şi la noi turişti.”

Şi castelul s-a schimbat de la prima ediţie a festivalului, în 2013, pentru că o parte din încasări ajuta la renovarea monumentului istoric ce datează din secolul al xv-lea.

Andi Vanca, director de comunicare Electric Castle: ”Am reuşit să deschidem şi acest etaj. În castel se va desfăşura proiectul New Media Castle. Constă în nişte instalaţii artistice digitale interactive."



Andi Vanca, director de comunicare Electric Castle: "E un proces foarte greoi, foarte îndelungat şi costisitor. Dar se văd progrese, s-a lucrat foarte mult la structura castelului, în prima ediţie castelul nu avea acoperiş, acum are acoperiş.

Sute de tineri au ajuns deja la Bonţida. Unii vor îmbina distracţia cu munca.

Tineri: "Noi am venit din Bucureşti cu gândul în primul rând la distracţie, dar să ajutăm să organizeze bine şi festivalul. Eu sunt la sponsori, el e la celula de criză. Mă aştept să fie puţin dificil, e primul meu voluntariat, dar mă aştept să cunosc şi oameni tari.

Anul acesta, la Electric Castle vor fi nouă scene pe care vor urca, în total, 250 de artişti. Printre ei se număra trupe ca Limp Bizkit, The Florence and The Machine sau 30 Seconds to Mars.