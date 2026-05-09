Destinații ieftine pentru vara aceasta. Unde poți pleca în vacanță cu un buget mic în 2026

Vara, multe destinații internaționale se află în extrasezon sau în sezon intermediar, ceea ce înseamnă tarife mai mici la hoteluri, atracții mai puțin aglomerate și bugete mai flexibile.

Există o mulțime de destinații ieftine pentru iulie în Asia de Sud-Est, Balcani și America Latină. Iată câteva destinații ieftine pentru vara anului 2026. Destinații ieftine pentru vara anului 2026 Vietnam Vietnam este una dintre cele mai constante destinații de călătorie low-cost pe timpul verii din toată Asia, cu costuri zilnice mult sub destinațiile comparabile din Thailanda sau Indonezia. De la străzile cu mâncare stradală din Cartierul Vechi al Hanoiului până la formațiunile carstice de calcar din Ninh Binh, țara oferă o varietate extraordinară la un buget zilnic foarte redus.

Maroc Maroc oferă unele dintre cele mai bune raporturi calitate-preț pentru călătoriile pe timp de vară. Medinele din Marrakech și Fes funcționează într-un ritm complet diferit față de orice oraș occidental, iar Munții Atlas oferă drumeții la peste 4.000 de metri cu ghid local la costuri mult mai mici decât în Alpi.

Georgia Tbilisi este una dintre cele mai subestimate destinații accesibile în iulie, la marginea estică a Europei, cu un centru vechi istoric, băi naturale cu sulf și o cultură a vinului mai veche decât cea a majorității Europei.

Albania Albania este una dintre cele mai bune destinații ieftine pentru iulie pentru cei care vor peisaje mediteraneene fără prețuri mediteraneene. Riviera albaneză se întinde pe peste 100 de kilometri, cu plaje cu apă limpede, sate pe dealuri și restaurante cu fructe de mare la o treime din prețul celor din Grecia.

Indonezia (Bali) Bali în iulie este în sezon uscat, fiind cea mai populară perioadă și totodată una dintre cele mai avantajoase destinații din regiune. Insula este împărțită în zone de plajă în sud, terase de orez în jurul Ubud și zone de scufundări în nord-est.

Bosnia și Herțegovina Sarajevo și Mostar oferă una dintre cele mai bune vacanțe de buget în Balcani, cu o istorie care include perioadele otomană, austro-ungară și iugoslavă. Podul Stari Most și bazarul Baščaršija sunt printre cele mai fotografiate locuri.

Egipt Egipt este una dintre cele mai subevaluate destinații ieftine în iulie pentru cei care suportă temperaturile ridicate. Cairo și Luxor sunt foarte calde vara, dar costurile pentru cazare și tururi scad, făcând croazierele pe Nil și vizitele la piramide mai accesibile.

Thailanda (Chiang Mai) Chiang Mai este una dintre cele mai populare destinații ieftine din Asia de Sud-Est. Are oraș vechi fortificat, temple și piețe de noapte. Iulie este sezon verde, cu ploi ocazionale, dar prețuri mici.

Cum să rezervi bilete de avion ieftine vara Fii atent la taxele suplimentare Când compari prețurile biletelor de avion, fii atent la costurile ascunse. Companiile low-cost pot afișa tarife de bază mici, dar percep taxe pentru bagaj, selectarea locului sau servicii la bord. Ia în calcul aceste costuri suplimentare pentru a vedea prețul real al biletului. Rezervă segmentele de zbor separat Deși zborurile directe par mai convenabile, uneori rezervarea separată a segmentelor de călătorie poate duce la prețuri mai mici. Folosește motoare de căutare pentru zboruri ca să compari fiecare segment și combină companii aeriene diferite pentru a obține cel mai bun preț. Abonează-te la alerte de preț Folosește instrumentele de alertă de preț oferite de site-uri și aplicații de călătorii. Setează alerte pentru rutele dorite și primești notificări când prețurile scad, astfel încât să poți prinde cele mai bune oferte imediat ce apar. Combină costurile de călătorie Ia în calcul rezervarea împreună a mai multor servicii, cum ar fi zborul, cazarea și închirierea de mașini. Multe platforme oferă reduceri pentru pachete complete, ceea ce poate fi mai ieftin decât rezervarea separată a fiecărui serviciu. Planifică din timp Probabil ai auzit că este ideal să cumperi biletul de avion cu aproximativ trei luni înainte de călătorie sau cel puțin cu trei săptămâni înainte. Prețurile medii tind să crească pe măsură ce se apropie data plecării, iar rezervarea de ultim moment poate fi mai scumpă. Rezervă în weekend Deși cele mai scumpe bilete sunt adesea cumpărate marțea și vinerea, unele date arată că rezervările făcute duminica pot fi mai ieftine. Alege zilele potrivite pentru plecare În medie, plecările de marți sau miercuri sunt mai ieftine decât alte zile ale săptămânii. Fii flexibil Flexibilitatea datelor de călătorie poate reduce semnificativ costul biletului. Compară mereu prețurile cu 2–3 zile înainte și după data dorită de plecare. Atenție! Cel mai apropiat aeroport nu este întotdeauna cea mai ieftină sau cea mai convenabilă opțiune. În planificarea călătoriei, merită să verifici și aeroporturile din apropiere pentru a găsi cel mai bun preț.

