Destinații de vacanță unde sunt interzise castelele de nisip și hainele contrafăcute. Amenzi de până la 7.000 de euro

10-09-2025 | 19:21
nisip
Statul pe trepte, construitul de castele de nisip, purtarea de încălțăminte zgomotoasă sau cumpărarea de articole contrafăcute sunt interzise în Italia. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 7.000 de euro sau chiar șase luni de închisoare.

Ioana Andreescu

Sardinia vrea să își protejeze coastele. Prin urmare, multe lucruri pe care turiștii le consideră de la sine înțelese sunt interzise. De exemplu, copiilor nu li se permite să construiască castele de nisip sau să sape gropi. Luatul de nisip și scoici este, de asemenea, interzis.

De asemenea, nu ai voie să stai pe nisip doar pe un prosop, deoarece prosoapele pot eroda nisipul. Nerespectarea regulilor poate aduce o amendă de până la 3.000 de euro!

Cumpărarea de articole contrafăcute

Haine de designer, ceasuri și genți sunt oferite spre vânzare la prețuri mici pe multe plaje. Majoritatea oamenilor știu: toate sunt false! Dar aceste falsuri nu sunt costisitoare doar pentru vânzători. Turiștii prinși cu ele riscă amenzi de până la 7.000 de euro sau până la șase luni de închisoare!

Șlapii și „încălțămintea zgomotoasă”, interzise

În Liguria, purtarea de șlapi pe traseele montane este interzisă din motive de siguranță. Cei care încalcă regula riscă o amendă de până la 2.500 de euro. Pe insula Capri, potrivit portalului de informații „Reisereporter”, „încălțămintea zgomotoasă” nu este permisă în centrul vechi pentru că ecoul este prea puternic pe pavajul din piatră cubică și deranjează liniștea.

oameni pe strada, sibiu, piata mare, turisti
Touroperatorii locali suspină după turiștii români dar își mai fac curaj văzând că se înmulțesc cei străini

Nu sta pe „treptele cerului”

Chiar și o scurtă pauză pentru a te așeza sau pentru a mânca pe treptele Scărilor Spaniole din Roma poate fi foarte scumpă: amenda pentru încălcare este de 400 de euro. De asemenea, este sancționată tragerea unui troler sau a unui cărucior peste monumentul istoric.

Copiii sub 14 ani au voie să fie pe străzi în Praia a Mare (Calabria) până la 12:30 noaptea, până la sfârșitul lunii septembrie, măsură menită să îi protejeze de vandalism și accidente. După ora 12:30 se aplică restricția de circulație, iar părinții riscă o amendă de 250 de euro pentru încălcarea regulii.

Analist, despre Polonia: ”Situația este cât se poate de gravă. Se pare că intrăm într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia”

Sursa: Bild

„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
