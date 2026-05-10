De ce ni se înfundă urechile când mergem cu avionul. Cum să scapi de dureri în timpul zborului

Senzația de urechi înfundate este o problemă frecventă întâlnită în timpul călătoriilor cu avionul. Mulți oameni observă presiune, durere sau o senzație de pocnitură în urechi în timpul călătoriei sau după zbor, în timp ce alții spun că nu mai aud bine.

Anca Lupescu

Pentru unii dispare rapid, în timp ce pentru alții disconfortul poate dura ore sau chiar zile. Iată de ce ni se înfundă urechile când mergem cu avionul.

De ce ni se înfundă urechile când mergem cu avionul

Când oamenii spun că au urechile înfundate după un zbor, de obicei se referă la:

•  sunetele par estompate sau înfundate

•  există o senzație de presiune sau plenitudine în ureche

•  una sau ambele urechi par „înfundate”

•  auzul scade temporar

•  apare durere sau disconfort la coborâre

•  senzația de pocnire persistă după zbor

Această senzație apare deoarece urechea nu reușește să se adapteze rapid la schimbările de presiune din cabină. Dacă simptomele persistă, se pot face investigații precum audiometria tonală sau timpanometria.

Termenul medical este barotraumă.

Urechea de avion este termenul medical pentru disconfortul sau leziunile cauzate de diferențele de presiune dintre mediul exterior și urechea medie. Intensitatea variază de la un disconfort ușor, temporar, până la simptome severe și persistente care nu dispar.

Metode de a îți desfunda urechile după un zbor

Dacă te confrunți frecvent cu această problemă, poți încerca câteva metode simple în timpul decolării și aterizării:

Ține nasul și suflă ușor (manevra Valsalva) 

Închide nările cu degetele și expiră ușor, ca și cum ai sufla nasul. Aerul este împins în trompa lui Eustachio. Dacă auzi o pocnitură, presiunea s-a egalizat.

Ține nasul și înghite apă (manevra Toynbee) 

Înghițitul ajută la deschiderea trompei lui Eustachio. Efectul este mai puternic dacă ții nasul închis.

Cască și înghite 

Sunt metode naturale de reglare a presiunii. Guma de mestecat sau bomboanele pot stimula înghițitul.

Medicamente 

Decongestionantele nazale sau antihistaminicele pot ajuta înainte de zbor. Se folosesc doar la recomandarea medicului sau farmacistului.

Dopuri speciale pentru urechi 

Există dopuri concepute pentru zbor, care încetinesc schimbările de presiune și ajută urechea să se adapteze.

Ce faci dacă urechile rămân înfundate după zbor

Dacă senzația persistă:

•  repetă ușor manevra Valsalva, fără să sufli puternic

•  folosește abur sau comprese calde pentru a ajuta deschiderea trompei lui Eustachio

•  evită schimbările rapide de presiune (scufundări, lifturi rapide) imediat după zbor

Când trebuie să mergi la medic

Deși majoritatea cazurilor trec în câteva ore, uneori pot indica o problemă medicală. Mergi la medic dacă apar:

•  durere sau auz înfundat care durează peste 24–48 de ore

•  durere severă sau sângerare din ureche

•  amețeală sau vertij

•  o pocnitură puternică urmată de ameliorare bruscă (posibilă perforație de timpan)

Protejarea auzului după zbor

În general, problema este temporară. Dacă persistă, poate indica inflamație, infecție sau leziuni. În astfel de cazuri, este necesar un consult de specialitate.

Dacă durerea sau senzația de ureche înfundată durează mai multe zile, este recomandat un control la un specialist ORL sau un centru de evaluare a auzului.

Cum să îți protejezi urechile în timpul zborului

Mulți oameni se plâng de presiune și/sau durere în urechi în timpul coborârii avionului. Nu este posibil să previi aceste simptome în toate cazurile, dar există măsuri care pot reduce disconfortul.

Când avionul urcă, presiunea aerului din exterior scade, iar aerul din urechea medie (din spatele timpanului) se dilată și este împins prin trompa lui Eustachio (legătura dintre urechea medie și partea din spate a nasului). Unele persoane simt presiune și pocnituri în urechi în timpul urcării, dar de obicei fără durere semnificativă.

La coborâre, presiunea aerului din exterior crește, iar aerul trebuie să intre în urechea medie prin trompa lui Eustachio pentru a echilibra presiunea. Dacă aceasta nu se deschide, pot apărea durere și senzația de ureche înfundată. Măsurile de prevenție urmăresc reducerea inflamației și facilitarea deschiderii trompei.

·    Cu aproximativ o oră înainte de coborâre, se poate lua un decongestionant.

·    Cu circa 30 de minute înainte de zbor, se poate folosi un spray nazal.

·    Dacă există alergii active, se poate administra un antihistaminic.

·    Evită consumul de alcool înainte și în timpul zborului.

·    Consumă suficiente lichide pentru hidratare.

·    Nu dormi în timpul coborârii. La zborurile lungi, coborârea poate dura chiar o oră; dacă este posibil să dormi, roagă personalul de bord să te trezească înainte.

·    În timpul coborârii, mestecă gumă, bomboane și înghite frecvent sau bea lichide în înghițituri mici.

·    Unele persoane folosesc dopuri speciale pentru urechi, disponibile în farmacii, care pot ajuta la reglarea presiunii.

Totuși, nimic nu poate garanta prevenirea completă a simptomelor.

