De ce ni se înfundă urechile când mergem cu avionul. Cum să scapi de dureri în timpul zborului

Pentru unii dispare rapid, în timp ce pentru alții disconfortul poate dura ore sau chiar zile. Iată de ce ni se înfundă urechile când mergem cu avionul.

De ce ni se înfundă urechile când mergem cu avionul

Când oamenii spun că au urechile înfundate după un zbor, de obicei se referă la:

• sunetele par estompate sau înfundate

• există o senzație de presiune sau plenitudine în ureche

• una sau ambele urechi par „înfundate”

• auzul scade temporar

• apare durere sau disconfort la coborâre

• senzația de pocnire persistă după zbor

Această senzație apare deoarece urechea nu reușește să se adapteze rapid la schimbările de presiune din cabină. Dacă simptomele persistă, se pot face investigații precum audiometria tonală sau timpanometria.

Termenul medical este barotraumă.

Urechea de avion este termenul medical pentru disconfortul sau leziunile cauzate de diferențele de presiune dintre mediul exterior și urechea medie. Intensitatea variază de la un disconfort ușor, temporar, până la simptome severe și persistente care nu dispar.

Metode de a îți desfunda urechile după un zbor

Dacă te confrunți frecvent cu această problemă, poți încerca câteva metode simple în timpul decolării și aterizării:

Ține nasul și suflă ușor (manevra Valsalva)

Închide nările cu degetele și expiră ușor, ca și cum ai sufla nasul. Aerul este împins în trompa lui Eustachio. Dacă auzi o pocnitură, presiunea s-a egalizat.

Ține nasul și înghite apă (manevra Toynbee)

Înghițitul ajută la deschiderea trompei lui Eustachio. Efectul este mai puternic dacă ții nasul închis.

Cască și înghite

Sunt metode naturale de reglare a presiunii. Guma de mestecat sau bomboanele pot stimula înghițitul.

Medicamente

Decongestionantele nazale sau antihistaminicele pot ajuta înainte de zbor. Se folosesc doar la recomandarea medicului sau farmacistului.

Dopuri speciale pentru urechi

Există dopuri concepute pentru zbor, care încetinesc schimbările de presiune și ajută urechea să se adapteze.