Cinci greșeli pe care o turistă le-a făcut în Turcia. Ce să eviți când pleci în vacanță. „Ar fi trebuit să verific regulile”

Toată pregătirea intensă a dus la o călătorie de neuitat în Turcia, însă câteva greșeli au transformat anumite momente în lecții valoroase. Tânăra a ținut un jurnal de călătorie pentru a împărtăși cu alții ce ar trebui să știe înainte să plece într-o astfel de vacanță, potrivit Bussines Insider.

În Istanbul există mai mult de un aeroport principal

„Istanbul este cel mai mare oraș pe care l-am vizitat vreodată - atât de mare încât găzduiește, de fapt, două aeroporturi internaționale”, a precizat tânăra.

Aeroportul Istanbul (IST) se află pe partea europeană a orașului, iar Aeroportul Internațional Sabiha Gökçen (SAW) pe partea asiatică. Poate dura aproximativ două ore cu autobuzul să ajungi de la un aeroport la celălalt.

„Prietenele mele și cu mine am zburat toate spre IST, dar o parte din grup și-a rezervat zboruri interne din SAW a doua zi dimineață, fără să știe că este un aeroport diferit în Istanbul. Am prins toate zborurile, dar am fost nevoite să ne împărțim în două hoteluri diferite în timpul escalei din Istanbul — unul aproape de IST și unul aproape de SAW”, a mai povestit ea.

Despre ceaiul turces

Ceaiul turcesc, sau „çay” (pronunțat ca „chai”), este o băutură foarte populară în Turcia, iar împărțirea ceaiului este o parte importantă a culturii turcești.

„În primele câteva zile petrecute în Turcia, am acceptat ceai ori de câte ori mi s-a oferit. Era ieftin și delicios, iar eu eram nerăbdătoare să particip la ritualurile locale. Mi s-a oferit ceai la restaurante, magazine și chiar la cabinetul stomatologic (am fost acolo pentru un pic de turism medical). Ce nu am realizat de la început, însă, este că çay este destul de bogat în cofeină. Odată ce am realizat câtă cofeină consumasem pe parcursul zilei, am înțeles de ce jet lag-ul meu a fost mult mai intens decât de obicei, a mai spus ea”.

Deși conținutul variază în funcție de tăria infuziei, o ceașcă medie poate conține mai mult de 40 de miligrame de cofeină - aproximativ jumătate din cofeina dintr-o ceașcă standard de cafea.

Despre Marele Bazar

Tânăra a spus că i-a plăcut să se plimbe prin Marele Bazar din Istanbul, însă regretă că a cumpărat suveniruri de acolo. „Celebrul bazar turcesc și labirintul său de tarabe m-au copleșit într-un mod plăcut. Am fost fascinată de culorile nesfârșite ale textilelor turcești, mirosurile bogate de condimente și ceaiuri, precum și de glumele comercianților care încercau să ne atragă în magazinele lor”, a povestit ea.

Totuși, și-a dat seama că ar fi fost mai bine să aștepte până a doua zi, când au luat feribotul spre Kadikoy, un cartier de cealaltă parte a Bosforului. „Am găsit multe dintre aceleași produse în Kadikoy pe care le văzusem în Marele Bazar, adesea la aproape o zecime din preț”, a explicat tânăra.

Pe lângă experiența de shopping, Turcia a impresionat-o și prin bucătăria sa. „Să mănânc cantități mari de baklava a fost unul dintre momentele mele preferate în timpul excursiei de o lună. Când a venit timpul să mă întorc acasă, am vrut să aduc câteva dintre delicatesele turcești preferate, ca și cadouri de Crăciun pentru familie.”

Despre mâncare

Tânăra a povestit că angajații magazinelor din Istanbul au ajutat-o să transporte ușor mâncare la pachet, unii vânzători oferind chiar ambalarea sub vid a produselor precum baklava și măsline. „Majoritatea delicateselor mele au ajuns acasă, dar am fost foarte dezamăgită și puțin jenată când geanta mea uriașă cu piersici uscate a fost confiscată la întoarcerea în SUA.”

Ea a aflat, pe pielea ei, că majoritatea fructelor și legumelor uscate din alte țări nu sunt permise în țară. „Ar fi trebuit să verific regulile înainte să fac cumpărături,” a concluzionat tânăra.

