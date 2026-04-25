Cu o distanță de 17.015 kilometri, viitorul zbor va deveni cea mai lungă rută non-stop pentru pasageri din lume, depășind recordul actual deținut de Singapore Airlines, care operează un zbor direct de 15.300 de kilometri către New York, cu o durată de aproape 19 ore, potrivit Daily Mail.

Qantas operează deja al treilea cel mai lung zbor din lume, între Perth și Londra, de 17,5 ore, urmat îndeaproape de ruta Perth–Paris (17 ore) și Melbourne–Dallas (16 ore).

Avion special conceput pentru distanțe extreme

Ultimul pas important a fost făcut după ce compania australiană a ales modelul Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) pentru această rută, comandând 12 aeronave special concepute în 2022. Avionul, echipat cu motoare britanice Rolls-Royce Trent, permite zboruri mai lungi datorită unui rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri.

Proiectul, denumit sugestiv Project Sunrise, presupune decolări pe timp de noapte, oferindu-le pasagerilor ocazia să vadă răsăritul de două ori — o dată deasupra Asiei sau Orientului Mijlociu și din nou în apropierea Europei sau Africii de Nord.

Confort sporit și „zonă de wellness” la bord

La bord vor fi 238 de pasageri, împărțiți în șase suite de primă clasă, 52 de suite business, 40 de locuri premium economy și 140 de locuri economy. Într-o premieră, aeronava va include o „zonă de wellness” accesibilă tuturor pasagerilor, unde vor putea consuma gustări sănătoase premium, menite să asigure o hidratare optimă la altitudine. Un program de exerciții de stretching va fi afișat pe ecrane mari, iar unele mișcări pot fi realizate chiar din scaun. Pereții zonei vor fi dotați cu mânere pentru exerciții, transformând spațiul într-un fel de studio de yoga în aer sau într-o zonă de socializare.

Experiență premium și reducerea efectelor jet lag-ului

Pasagerii de la clasa întâi vor beneficia de facilități personalizate, precum fotolii confortabile, paturi, uși glisante, ecrane HD de 32 de inci și chiar un dulap propriu. Pentru a face somnul la bord cât mai confortabil, Qantas a colaborat cu Centrul Charles Perkins al Universității din Sydney pentru a reduce efectele jet lag-ului. Soluțiile includ iluminare personalizată, inspirată de „calitatea unică a luminii din Outback-ul australian”, și mese servite la ore sincronizate cu ritmurile circadiene.

Designerul David Caon, implicat în proiect din 2018, a declarat că a fost o „onoare” să contribuie.

„Am avut o echipă de șase persoane care a lucrat full-time timp de doi ani — aspecte precum greutatea aeronavei, mentenanța, siguranța și confortul trebuie echilibrate cu deciziile estetice”, a spus acesta pentru Daily Mail.

Pe 12 aprilie, primul dintre cele 12 Airbus A350-1000 destinate Project Sunrise a apărut în Franța pentru un program de teste de zbor de 22 de ore, desfășurat pe parcursul a două luni. Ca parte a proiectului, Qantas intenționează să lanseze și zboruri directe de aproximativ 18 ore între Sydney și New York. Această rută este, de asemenea, așteptată să fie lansată în 2027, folosind aeronave Airbus A350, potrivit Time Out Australia. Deși aceste noi servicii de lungă distanță sunt tot mai aproape de lansare, nu este încă stabilit care rută va fi inaugurată prima.