Pacientul, identificat drept Wang, înghițise accidental obiectul la vârsta de 12 ani, dar nu le spusese niciodată părinților, de teamă, scrie marca.com.

Wang s-a prezentat la Spitalul Afiliat al Universității de Medicină din Wenzhou după ce a început să aibă dureri abdominale. Medicii au efectuat investigațiile necesare și au descoperit un obiect străin blocat în duoden, prima parte a intestinului subțire.

Imaginile au arătat că era vorba despre un termometru cu mercur. Pacientul și-a amintit atunci un episod petrecut în copilărie: înghițise accidental termometrul la vârsta de 12 ani, însă, de teamă să nu le spună părinților, păstrase tăcerea. Cum după incident nu avusese simptome importante, în timp a ajuns să uite ce se întâmplase. Două decenii mai târziu, obiectul se afla încă în organismul său.

Termometrul putea provoca o perforație intestinală

Specialiștii au constatat că vârful termometrului apăsa direct pe peretele intestinal, ceea ce reprezenta un risc de perforație și de hemoragie internă severă. În plus, faptul că era vorba despre un termometru cu mercur implica un alt pericol. Dacă sticla s-ar fi spart, conținutul s-ar fi putut elibera în organism.

Medicii au decis să intervină pentru a-l îndepărta. Procedura a durat aproximativ 20 de minute, potrivit informațiilor publicate despre caz. Termometrul a fost scos aproape intact, după ce a stat aproximativ 20 de ani în corpul pacientului. Cazul este cu atât mai neobișnuit cu cât bărbatul a putut trăi o mare parte din viață fără să știe că obiectul se afla încă în organismul său.