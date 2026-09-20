Planta are unul dintre cele mai agresive polenuri, amplificat, totodată, de noxele din orașe sau de lângă străzi. Din fericire, pentru acest tip de alergie există tratament curativ, nu doar medicamente care reduc simptomele.

Dr. Brîndușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Alergenul respectiv pătrunde și în plămân, nu doar în nas și ochi. Mulți zic – «e doar o simplă rinită alergică» – dar aproape 40% din cei cu rinită alergică au inflamație și în plămân și acesta poate evolua spre astm.”

Nas care curge ori ochi care curg - găsim inflamație alergică în tot organismul. Celule imune, numite eozinofile, se acumulează în căile respiratorii. Inflamația persistă, aceste celule imune se acumulează în straturi. Asemănător plăcii de colesterol. Și blochează căile respiratorii. Apare criza de astm cu sufocare. În acest proces, apare substanța numită oxid nitric. Se poate măsura în aerul expirat. Ne explică medicul primar alergolog și imunolog, Brîndușa Petruțescu.

Dr. Brîndușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Oxidul nitric este eliberat de celulele implicate în inflamația alergică sau nealergică. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât inflamația din plămân e mai mare, putem verifica dacă pacienții au luat tratamentul. Inflamația cronică, orice inflamație cronică din organism, este un risc crescut cardiovascular. Astmul reprezintă factor de risc pentru bolile cardiovasculare, mai ales dacă nu e tratat corect, riscul de infarct crește.”

Un simplu nas care curge, din cauze alergice, mărește așadar riscul de infarct și AVC. De aceea, aveți nevoie de tratament curativ. Și nu de medicamente care reduc doar simptomele.

Imunoterapia alergenică poate trata cauza alergiei

Singurul tratament care vindecă alergia este imunoterapia alergenică. Se găsește sub forme de tablete care se administrează sub limbă.

Dr. Brîndușa Petruțescu, medic primar alergolog: „Avem pentru acarienii din praful de casă. Pentru polen de graminee. Și regina imunoterapiei este tableta sublinguală pentru ambrozie, cu eficiență de 80%.”

Terapia durează 3 ani și face organismul să tolereze alergenul.

După 1 noiembrie, ambrozia descarcă în sol semințe. Acestea rezistă și sunt viabile până la 40 de ani. Așadar, dacă planta apucă să împrăștie semințe, e imposibil să luptăm cu ea. Singura modalitate de reducere a ambroziei este ca primăvara, dacă o observați, să o smulgeți. Altfel, e una dintre cele mai adaptate specii din natură.

Zonele cu ambrozie pot fi raportate printr-o aplicație

Valentin Krancevik a făcut o aplicație prin care pot fi raportate zonele pline cu ambrozie cu o singură fotografie.

Valentin Krancevik, Let's Do It România: „Verificăm raportările de la cetățeni, le trimitem la autorități publice locale, apoi la Garda de Mediu. Avem peste 200 de raportări și tot atâtea terenuri curățate. Aplicația se numește letsdoitromania și se pot raporta și ambrozia și deșeurile cu o simplă fotografie a zonei.”

Ambrozia afectează până la 10% din populație. Alergia apare între 20 și 50 de ani.