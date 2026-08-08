Cele mai frumoase plaje „ascunse” din Grecia la care poți ajunge doar pe jos sau cu barca

Răspunsul este da, însă trebuie să știi unde să le cauți. Acestea sunt cele mai frumoase plaje secrete din Grecia, unde te poți bucura de liniște, peisaje spectaculoase și natură aproape nealterată. Fără aglomerație, fără șiruri de șezlonguri, doar mare, nisip și peisaje impresionante.

De ce merită efortul să cauți plajele izolate din insulele grecești

Lumea este plină de plaje. Unele sunt celebre, altele sunt aglomerate, iar multe sunt animate de dimineața până seara. Există însă și un alt tip de plajă: una liniștită, retrasă și departe de mulțime. Acestea sunt plajele ascunse.

O plajă ascunsă nu este doar un loc, ci o experiență. De îndată ce ajungi acolo, observi diferența. Aerul pare mai curat, sunetul valurilor se aude mai clar, iar pe nisip sunt foarte puține urme de pași sau, uneori, deloc.

Tot mai mulți turiști preferă să evite plajele foarte aglomerate și caută locuri unde se pot bucura de liniște, spațiu și natură. Din acest motiv, plajele ascunse au devenit mai căutate ca oricând.

Nu orice plajă liniștită este cu adevărat ascunsă. Unele sunt doar mai puțin cunoscute sau mai puțin frecventate. O plajă cu adevărat retrasă are, de obicei, câteva caracteristici care o diferențiază.

În primul rând, nu este foarte ușor de ajuns la ea. Uneori trebuie să mergi pe un traseu stâncos, alteori este nevoie de o barcă sau de o plimbare prin pădure înainte ca marea să apară în fața ta.

În al doilea rând, nu vei găsi hoteluri mari construite chiar pe plajă. Lipsesc resorturile, beach barurile zgomotoase și aglomerația. Aceste locuri au rămas simple și apropiate de natură.

În al treilea rând, natura este cea care domină peisajul. Apa este limpede, nisipul este curat, iar păsările și viețuitoarele marine își urmează cursul firesc. Totul pare neatins de dezvoltarea turistică.

Poate cel mai important este sentimentul pe care îl oferă. O plajă ascunsă îți dă senzația că ai descoperit un loc doar al tău, unde te poți bucura de liniște și relaxare. Tocmai această atmosferă este unul dintre motivele pentru care astfel de plaje sunt atât de apreciate.

Plaje din Grecia la care poți ajunge doar pe jos sau cu barca

Mai jos găsești cinci plaje spectaculoase din Grecia la care poți ajunge doar pe mare. Sunt opriri ideale dacă ai închiriat o barcă, un velier, un iaht sau faci o croazieră printre insulele grecești.

Navagio (Zakynthos) – celebra Plajă a Epavei, accesibilă doar pe mare

Navagio, cunoscută și ca Shipwreck Beach, este una dintre cele mai fotografiate plaje din Grecia. Puțini știu însă că accesul pe plajă se face exclusiv pe mare. Drumul ajunge doar până în vârful stâncilor, de unde există un punct de belvedere, însă nu există o potecă care să coboare până la plajă.

În centrul golfului se află epava navei Panagiotis, devenită simbolul locului. Dacă explorezi Insulele Ionice cu barca, o oprire la Navagio este una dintre experiențele pe care nu trebuie să le ratezi. Apa are o nuanță intensă de albastru, atât de puternică încât pare ireală.

Cel mai bine este să ajungi dimineața devreme, când lumina pune în valoare stâncile, iar plaja este încă liniștită. Vara există excursii organizate cu bărci mici din Zakynthos Town și Porto Vromi, însă experiența este cu totul diferită dacă vii cu propria ambarcațiune, ancorezi în golf și înoți în apa cristalină.