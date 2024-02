Cum recunoști hoții de buzunare din transportul în comun din București

Chiar dacă ai impresia că știi cum arată hoții de buzunare, ei bine, aceștia sunt mult mai puțini vizibili în aglomerație, deoarece știu exact cum să se camufleze pentru a nu fi surprinși.

Hotii de buzunare din București: semne comune

Iată cum poți identifica infractorii și cum să te ferești de aceștia:

Există câteva indicii care te pot ajuta să identifici un posibil hoț de buzunare:

Observatorii

Acești indivizi stau în locuri publice și par să fie interesați de genți, sacoșe de cumpărături și de locurile unde persoanele își păstrează obiectele valoroase. Ar trebui să acorzi atenție persoanelor care se concentrează prea mult asupra taliei altora, deoarece poate fi un semn al intenției de a fura. Totuși, trebuie să ții cont și că unele persoane pot fi rezervate sau evită să facă contact vizual, așa că încrederea în instinctele tale este importantă.

Oportuniștii

Hoții de buzunare acționează frecvent în magazine și centre comerciale, deoarece oamenii sunt mai distrași și mai puțin atenți la bunurile lor, ceea ce îi face o țintă mai ușoară. În astfel de locuri aglomerate, este important să fii conștient de mediul înconjurător și să fii atent la persoanele care se apropie prea mult de tine sau care par să-ți distragă atenția, conform Metpolice.uk.com.

Tactici de echipă

Hoții de buzunare pot acționa și în echipă. Unul dintre hoți va distrage atenția victimei, în timp ce alții fură obiectele de valoare. De asemenea, în caz de altercație, pot interveni și alți membri ai echipei.

Împinsul

Hoții de buzunare folosesc tactica împinsului în mulțime în locuri aglomerate, cum ar fi magazinele sau străzile animate. Membrii grupului se împing brusc într-o victimă și, în timp ce aceasta se concentrează asupra incidentului, un alt membru fură rapid bunurile de valoare, cum ar fi portofelul, telefonul sau poșeta.

Trucuri murdare

Hoții de buzunare sunt foarte pricepuți în ceea ce fac și folosesc diverse trucuri pentru a-și atinge scopul. Un exemplu este tactica "îmbrățișării neașteptate", în care un hoț pare să fie prietenos și te îmbrățișează în timp ce îți fură bunurile.

Activități distractive

Hoții de buzunare sunt abili în a crea distracții, cum ar fi jocuri sau scandări puternice, pentru a-ți devia atenția și pentru ca un complice să-ți fure bunurile. De aceea, este important să fii atent și să nu te lași ușor distras.

Cum să te protejezi de hoți

Pentru a evita să devii o țintă a hoților de buzunare, ia în considerare următoarele sfaturi:

- Păstrează gențile închise.

- Poartă gențile în față sau diagonala pieptului.

- Adaugă cardurile de credit în portofel, și închide-le cu fermoar, capsă sau nasture.

- Folosește genți care sunt greu de deschis, preferabil cu fermoar sau capsă.

- Dacă ai o sumă semnificativă de bani asupra ta, folosește o centură de bani.

- Ascunde portofelul într-un buzunar închis cu nasture sau fermoar, pentru a nu fi la vedere.

- Menține o listă separată cu numerele de contact ale familiei, în cazul în care telefonul îți este furat.

- Păstrează o copie a documentelor importante, cum ar fi biletul de avion, pașaportul și cardurile de credit, în locuri separate, în cazul în care acestea îți sunt furate.

Trucurile folosite de hoții de buzunare

E important să știi că majoritatea hoților de buzunare lucrează împreună. Adică, unul dintre ei încearcă să distragă atenția unei persoane, în timp ce altul fură lucruri importante. Există diverse moduri în care fac asta. Iată câteva exemple:

În mulțime: Hoții pot împinge victima sau o pot înconjura. Un hoț se oprește în fața victimei brusc, iar în timp ce aceasta se ciocnește de el, altul îi fură lucrurile din rucsac.

Hoții profită de momentele în care cineva își lasă geaca pe spătarul unui scaun în tren sau la restaurant pentru a fura lucruri valoroase din ea. De asemenea, scările rulante oferă oportunități de furt. Un hoț se pune în spatele victimei, iar când ajung la capătul scării, altul creează aglomerație pentru a-i distrage atenția și a-i fura portofelul.

O altă strategie pe care o folosesc hoții de buzunare este să murdărească victima cu ketchup sau alt lichid. În timp ce persoana respectivă încearcă să se curețe, infractorii îi fură lucrurile din buzunare, scrie Bundespolizei.de.

O altă metodă este atunci când un hoț abordează o persoană pe o stradă, îi spune că este pierdut și îi cere acesteia să îi arate traseul pe o hartă. În timp ce victima se concentrează pe hartă, hoțul îi fură lucrurile de valoare din buzunar sau din geantă.

Un hoț poate urmări victima la bancomat și îi poate spiona codul PIN. Apoi, hoții pot fura portofelul și cardul de credit al victimei și pot retrage bani din contul acesteia.

Profilul hoțului de buzunar din mijloacele de transport in comun

În transportul în comun putem fi victime ușoare ale hoților de buzunare, mai ales dacă vehiculul este aglomerat. Acești infractori profesioniști au dezvoltat diverse metode ingenioase de a ne fura obiectele de valoare fără să observăm. Iată care sunt noile tehnici pe care le folosesc și cum să ne ferim de acestea:

Distragerea atenției: Hoții de buzunare pot să ne distragă atenția prin întrebări aparent banale, gesturi mari sau chiar prin solicitarea ajutorului. Pe fondul acestei distrageri, complicele lor ne poate fura bunurile.

Utilizarea forței sau violenței: În unele situații, hoții de buzunare pot fi agresivi și folosesc puterea fizică pentru a ne fura obiectele.

Folosirea tehnologiei: Hoții de buzunare pot profita de tehnologia avansată, precum telefoane mobile performante, sau camere de luat vederi în miniatură, pentru a fura informații personale sau codurile PIN ale cardurilor noastre. Este important să avem grijă de portofelele și telefoanele noastre și să le ținem în locuri sigure.

Tactici de echipă: Hoții de buzunare operează adesea în grupuri, fiind din ce în ce mai dificil să îi recunoaștem. Fiecare membru al echipei are rolul său bine stabilit, de la a distrage atenția până la furt propriu-zis.

Astfel, este esențial să fim precauți și să respectăm anumite reguli pentru a ne feri de hoții de buzunare în transportul în comun.

Hoții de buzunare preferă tramvaiele

Tramvaiele sunt în mod evident locurile preferate de hoți, în special pentru că sunt folosite de persoanele mai în vârstă. Echipe formate din 2-4 hoți acționează în mod constant, vizând în special femeile singure care poartă genți sau jachete cu buzunare deschise, conform 4tuning.ro.

Mecanismul de acțiune al hoților în mijloacele de transport în comun este destul de simplu. Alegerea victimelor este ușoară. De obicei, sunt vizate femeile care își poartă geanta pe spate în loc să o țină în față, acoperind-o cu mâna. De asemenea, includem în această categorie și femeile care poartă jachete sau geci mai largi, cu buzunare desfăcute. Doar unul sau doi dintre hoți acționează direct, restul fiind asistenți care au diverse roluri, cum ar fi distragerea atenției dacă este nevoie, protejarea hoțului în cazul în care este prins, identificarea unei noi victime și preluarea bunurilor furate.

O metodă este de a urmări pasagerii încă din stație și de a se urca în același timp cu o posibilă victimă. De obicei, femeile tinere stau pe telefon în timp ce așteaptă autobuzul în stație, iar când urcă îl pun în buzunar. Hoții stau pe aproape și observă în ce buzunar a fost băgat telefonul, iar când se urcă se duc direct la ținta sigură. Sau, hoții mai abili, fură telefonul direct când victima urcă scările și este aglomerat.

Furtul din genți, poșete sau rucsacuri este mai ușor. Este aleasă o victimă care are geanta în spate, fără a o proteja cu mâna în față. Sau o victimă care este ocupată cu telefonul sau cititul. Un hoț cu mâini dibace deschide fermoarul și fură tot ce prinde. Sau mai folosesc metoda veche cu lama de ras, când pun o pungă sub geantă și cu o mână taie sub ea, toate conținutul căzând în pungă.

Cele mai ușoare furturi sunt din poșetele fără fermoar, care sunt prinse doar cu o capsa în mijloc. Unele femei sunt atât de neatente încât își aruncă telefonul în geantă și nu o închid deloc. Aici este doar o chestiune de a introduce o mână și de a scoate telefonul, este practic o invitație la furt, atât de ușor se poate realiza.

Hoții din tramvaie sunt în general tineri de etnie romă, care s-au întors "de la muncă" în Spania sau Italia, unde și-au perfecționat abilitățile. Nu durează mult să-i recunoști din stație că sunt hoți, însă românii de astăzi sunt atât de prinși în telefoanele lor încât nu își dau seama nici măcar când sunt înconjurați de 50 de hoți. De fapt, pe asta se bazează hoții, că majoritatea călătorilor sunt distrase de alte activități.

Cum te poți proteja de hoți în mijloacele de transport în comun

- Plasează bunurile de valoare în buzunarele interioare ale jachetei în dreptul pieptului, cum ar fi telefonul, banii și actele.

- Poșeta sau geanta trebuie ținute mereu în față, niciodată în spate. La fel și rucsacul, trebuie scos din spate și ținut în mână.

- Este recomandat să stai cu spatele la geam, adică cu fața spre interior, astfel încât să ai cât mai puține părți vulnerabile expuse.

- Este bine să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău: dacă vezi o persoană suspectă, este indicat să te miști de acolo.

- Niciodată să nu lași telefonul aruncat într-un buzunar fără fermoar sau într-o posetă deschisă, și niciodată să nu lași portofelul în altă parte decât în buzunarul interior sau la piept.

