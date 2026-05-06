După creșterea numărului de incidente provocate de turiști aflați sub influența alcoolului, localnicii au început să organizeze proteste anti-turism, cerând măsuri împotriva comportamentului gălăgios, a chiriilor în creștere și a plajelor supraaglomerate. Ca răspuns, autoritățile spaniole au intensificat controalele asupra consumului excesiv de alcool, în special în zonele din jurul stațiunilor Magaluf și San Antonio.

Conform Decretului pentru Turism Responsabil, introdus în 2024, consumul de alcool pe stradă este interzis. Cei care încalcă regulile riscă amenzi cuprinse între 500 și 3.000 de euro, în funcție de gravitatea faptei, scrie Express.com.

„Ca răspuns la recentele proteste legate de turismul excesiv, insulele Majorca și Ibiza au implementat reguli privind turismul responsabil, după îngrijorările exprimate de locuitori. Aceste legi au fost introduse inițial în 2024, însă recent au fost propuse noi modificări despre care mulți britanici nu știu”, a explicat Simon Hood, director executiv al John Mason International.Expertul îi sfătuiește pe turiști să evite consumul de alcool în spațiile publice și zgomotul excesiv pe timpul nopții, deoarece autoritățile intenționează să aplice mai strict legislația pe tot parcursul verii.

Noile reguli afectează inclusiv pachetele all-inclusive și tururile organizate prin baruri.În stațiunile de petrecere precum Magaluf, Playa de Palma și San Antonio, turiștii care au rezervat pachete all-inclusive au voie la maximum șase băuturi alcoolice pe zi, împărțite între masa de prânz și cea de seară.

„Dacă aveți un pachet all-inclusive, nu aveți voie la mai mult de șase băuturi alcoolice pe zi și acestea trebuie distribuite între prânz și cină. Nu încercați să depășiți limita sau să păcăliți personalul hotelului, deoarece hotelurile pot percepe costuri suplimentare pentru încălcarea regulilor”, a avertizat Hood.

Totodată, perioada promoțiilor de tip „două la preț de una” sau „happy hour” pare să fi apus în Baleare, după ce autoritățile au înăsprit regulile privind promovarea alcoolului în baruri și pub-uri.

Și magazinele care vând alcool au fost vizate de noile restricții: în zonele desemnate, vânzarea de alcool este interzisă între 21:30 și 08:00, ca parte a măsurilor menite să reducă consumul pe stradă și comportamentul antisocial.

„Aceste reguli pot părea stricte, dar scopul lor este să creeze un echilibru între locuitorii care vor să-și trăiască viața în liniște și turiștii care vor să se bucure de vacanță. Distrați-vă, dar respectați regulile”, a concluzionat Hood.