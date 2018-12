Cât costă o noapte de cazare într-o casă maramureșeană, veche de peste 100 de ani

La fel de tihnit este Crăciunul acesta şi la poalele Apusenilor. În căsuţe pitoreşti care au peste 150 de ani oamenii, stau de povești la gura sobei îmbătaţi de aromele care vin dinspre bucătărie.

Deşi sunt musafiri, unii au vrut să ajute la frământatul aluatului.

Casele tradiţionale maramureşene din satul Glod, o șură, o primărie şi o şcoală, au fost mutate bucată cu bucată şi recondiţionate. La bazele munţilor Apuseni i-am găsit pe Alin şi Dorina, cei care s-au ocupat de asta şi gazdele turiştilor.

Turist: - Datorită priveliştilor unice în această zonă, tradițiilor care încă se păstrează, a produselor extraordinare culinare, o uimire care nu se poate descrie în cuvinte.

Reporter: - Aţi vrut un Crăciun tradiţional?

Turist: - Asta a fost şi dorinţa familiei, de a veni din îndepărtatul Bucureşti până în această zonă a României.

Bucăţele preparate din porc sunt ţinute la rece într-un loc special.

În camerele mici şi cochete, în loc de saltea, paturile au strujac umplut cu paie şi lavandă.

”Am recuperat o băncuţă veche de peste 100 de ani şi am păstrat-o să se bucure şi turiştii care vin la noi, am recuperat dintr-o șură veche şi am creat un pat. Nu există tehnologie, nu există televizor vreau ca oamenii să iasă afară, să se joace, copiii", spune o femeie.

”Este un grup de case vechi de peste 150-200 de ani aduse din Maramureş bucată cu bucată şi remontate ca nişte lego şi refăcute înăuntru, păstrând paturile vechi, păstrând şifonier, o covată în loc de chiuvetă la baie orice am putut să păstrăm, am păstrat. Oamenii aleg să meargă în zonele tradiţionale cu cât mai multă linişte, cu cât mai mult aer curat", spune proprietarul unei case.

Aici o cameră dublă se închiriază cu 230 de lei, iar pentru masă o să daţi în jur de 150 de lei pe zi.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!