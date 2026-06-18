Islanda, Finlanda și Norvegia domină topul, pe fondul verilor tot mai fierbinți și al popularității în creștere a vacanțelor de tip „coolcation”, scrie Euronews.

Aplicația de travel Polarsteps a publicat primul său „Summer Heat Escape Index”, un clasament care analizează 25 de țări europene în funcție de confortul termic din sezonul estival.

Indexul nu se bazează doar pe temperatura aerului, ci pe șase criterii care influențează confortul real al turiștilor vara:

· temperaturile medii diurne din august

· temperaturile medii nocturne din august

· cele mai scăzute temperaturi ale mării în august

· acoperirea forestieră

· densitatea populației

· accesul la camping sălbatic

Potrivit Polarsteps, fiecare indicator a fost standardizat pentru a genera un scor final din 100. Datele climatice provin de la Meteostat și EN Climate Data, iar temperaturile mării sunt calculate pe baza observațiilor din ultimul deceniu.

Islanda, Finlanda și Norvegia domină topul

Islanda ocupă primul loc, cu 83,81 puncte, datorită temperaturilor extrem de scăzute pentru august, populației rare și posibilității de camping sălbatic. În unele zone, apa mării abia depășește 9°C.

Finlanda se află pe locul doi, cu scoruri ridicate la capitolul natură, peste 70% din teritoriu fiind acoperit de păduri, iar temperaturile rămânând moderate, în jur de 17°C.

Norvegia completează podiumul, cu veri blânde și unele dintre cele mai reci ape de înot din Europa, în special în zonele arctice.

Suedia ocupă locul patru, cu temperaturi medii de aproximativ 17°C și acces extins la natură, inclusiv dreptul de a campa liber, cunoscut ca „Allemansrätten”.

Țările baltice – Estonia, Letonia și Lituania – intră și ele în top 10, confirmându-se ca alternative tot mai căutate la destinațiile nordice clasice.

Polarsteps recomandă și coasta Atlanticului pentru turiștii care vor căldură, dar și apă rece pentru răcorire.

În zone din Franța, Spania și Portugalia, curenții oceanici mențin temperaturi surprinzător de scăzute ale mării, în jur de 15–16°C.

Top 10 destinații „răcoroase” în Europa

· Islanda: 83,81/100

· Finlanda: 77,02/100

· Norvegia: 76,06/100

· Suedia: 75,14/100

· Estonia: 72,18/100

· Letonia: 68,37/100

· Lituania: 65,27/100

· Elveția: 60,10/100

· Irlanda: 54,44/100

· Regatul Unit: 50,74/100