Ancheta ofiţerilor antidrog a scos la iveală că suspecţii vindeau marfa ilegală fie direct consumatorilor, fie foloseau metoda dead drop. Mai precis, plasau drogurile în diverse locuri şi, după ce cumpărătorii făceau plata, primeau coordonatele exacte unde se află substanţele interzise.

În plus, în multe cazuri plata era făcută în criptomonede, iar clinţii fideli primeau reduceri - de pildă 3 grame de substanţe costau 250 de lei.

Cei care cumpărau - mulţi dintre ei minori - erau racolaţi din cluburi şi şcoli, din Târgu Jiu, Motru şi Drobeta Turnu Severin.

13 suspecţi au fost duşi la audieri, după cele 21 de percheziţii. Sunt bănuiţi, printre altele, de trafic de droguri de risc în formă continuată.