Ilie Bolojan, lăudat de la Bruxelles pentru „curajul” de a guverna și pentru reformele asumate într-un context dificil

„Am avut o convorbire telefonică excelentă cu Ilie Bolojan, prim-ministrul României.

L-am felicitat pentru rezultatele concrete obţinute într-un timp atât de scurt. A luat măsuri pentru reducerea deficitului, stabilizarea economiei şi avansarea reformelor esenţiale. A pus în aplicare un buget responsabil, susţinut de investiţii strategice, în special prin fonduri europene şi din Mecanismul de Redresare.

Am evaluat, de asemenea, priorităţile pentru perioada următoare, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional.

În aceste vremuri dificile la nivel global, marcate de războiul din Ucraina, presiunile din sectorul energetic şi creşterea extremismului în Europa, este esenţial ca noi, ca familie a Partidului Popular European, să dăm exemplu. Guvernarea responsabilă înseamnă să punem cetăţenii pe primul loc şi să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, tăierea birocraţiei, continuarea reformelor şi modernizarea instituţiilor publice, cu respect deplin pentru banii contribuabililor. Acestea sunt priorităţi esenţiale ale PPE.

Doar o astfel de conducere responsabilă poate asigura protecţia şi sprijinul cetăţenilor în perioade de criză, fie că vorbim despre presiuni energetice, ameninţări de securitate sau incertitudine economică. Prim-ministrul Bolojan a fost unul dintre liderii europeni care au livrat rezultate în toate aceste direcţii.

De aceea apreciez curajul şi determinarea prim-ministrului Ilie Bolojan de a-şi continua mandatul, dintr-un puternic simţ al responsabilităţii faţă de cetăţeni şi faţă de ţară, şi de a continua drumul reformelor şi modernizării început în urmă cu 10 luni.

Prim-ministrul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România şi pentru a continua să guverneze ţara într-un mod responsabil, aşa cum a făcut până acum.

Din păcate, vedem că Partidul Social Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene. Acesta se opune acum chiar măsurilor asupra cărora s-a convenit în cadrul coaliţiei de guvernare, punând în pericol consolidarea economiei şi pachetul de reforme necesar pentru finanţarea prin PNRR. Lipsirea României de miliarde de euro din fonduri europene, din motive populiste, ar reprezenta o lovitură majoră pentru democraţie şi stabilitate.

În ciuda acestor provocări politice, prim-ministrul Ilie Bolojan a ales calea mai dificilă, dar corectă: asigurarea stabilităţii guvernării şi capacitatea de a implementa reformele necesare, menţinând România pe un traseu stabil în acest context geopolitic delicat”, a scris pe Facebook, Manfred Weber.