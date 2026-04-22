Ilie Bolojan, lăudat de la Bruxelles pentru „curajul” de a guverna și pentru reformele asumate într-un context dificil

Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, l-a lăudat pe premierul Ilie Bolojan pentru rezultatele obţinute şi reformele asumate, subliniind că acesta are sprijinul deplin al partenerilor europeni.

„Am avut o convorbire telefonică excelentă cu Ilie Bolojan, prim-ministrul României.

L-am felicitat pentru rezultatele concrete obţinute într-un timp atât de scurt. A luat măsuri pentru reducerea deficitului, stabilizarea economiei şi avansarea reformelor esenţiale. A pus în aplicare un buget responsabil, susţinut de investiţii strategice, în special prin fonduri europene şi din Mecanismul de Redresare.

Am evaluat, de asemenea, priorităţile pentru perioada următoare, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional.

În aceste vremuri dificile la nivel global, marcate de războiul din Ucraina, presiunile din sectorul energetic şi creşterea extremismului în Europa, este esenţial ca noi, ca familie a Partidului Popular European, să dăm exemplu. Guvernarea responsabilă înseamnă să punem cetăţenii pe primul loc şi să luăm deciziile necesare: reducerea cheltuielilor excesive, tăierea birocraţiei, continuarea reformelor şi modernizarea instituţiilor publice, cu respect deplin pentru banii contribuabililor. Acestea sunt priorităţi esenţiale ale PPE.

Oana Gheorghiu, despre Nicușor Dan: „Societatea îi reproșează multe lucruri”. Așteptări pentru mai multă transparență

Doar o astfel de conducere responsabilă poate asigura protecţia şi sprijinul cetăţenilor în perioade de criză, fie că vorbim despre presiuni energetice, ameninţări de securitate sau incertitudine economică. Prim-ministrul Bolojan a fost unul dintre liderii europeni care au livrat rezultate în toate aceste direcţii.

De aceea apreciez curajul şi determinarea prim-ministrului Ilie Bolojan de a-şi continua mandatul, dintr-un puternic simţ al responsabilităţii faţă de cetăţeni şi faţă de ţară, şi de a continua drumul reformelor şi modernizării început în urmă cu 10 luni.

Prim-ministrul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România şi pentru a continua să guverneze ţara într-un mod responsabil, aşa cum a făcut până acum.

Din păcate, vedem că Partidul Social Democrat din România s-a îndepărtat de angajamentele sale pro-europene. Acesta se opune acum chiar măsurilor asupra cărora s-a convenit în cadrul coaliţiei de guvernare, punând în pericol consolidarea economiei şi pachetul de reforme necesar pentru finanţarea prin PNRR. Lipsirea României de miliarde de euro din fonduri europene, din motive populiste, ar reprezenta o lovitură majoră pentru democraţie şi stabilitate.

În ciuda acestor provocări politice, prim-ministrul Ilie Bolojan a ales calea mai dificilă, dar corectă: asigurarea stabilităţii guvernării şi capacitatea de a implementa reformele necesare, menţinând România pe un traseu stabil în acest context geopolitic delicat”, a scris pe Facebook, Manfred Weber.

Ilie Bolojan: „I-am transmis că îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul”

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, a anunţat, miercuri, că i-a transmis preşedintelui Partidului Popular European, Manfred Weber, că îşi asumă în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor şi folosirea corectă a banilor publici.

„Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu domnul Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European. I-am mulţumit pentru susţinere şi colaborarea bună pe care o avem la nivel european. Am discutat despre priorităţile pentru perioada următoare şi direcţiile pe care le avem în vedere, atât la nivel naţional, cât şi european. I-am transmis domnului Weber că îmi asum în continuare responsabilitatea de a conduce Executivul, pentru a asigura o guvernare responsabilă, continuarea reformelor şi folosirea corectă a banilor publici”, a scris Bolojan pe Facebook.

El a adăugat că prioritatea rămâne îndeplinirea jaloanelor PNRR pentru a asigura absorbţia fondurilor europene, pentru a evita pierderea acestor resurse, de care depind investiţii importante în infrastructură, sănătate şi educaţie.

Preşedintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, a afirmat, miercuri, într-o postare pe reţelele sociale, după discuţia telefonică cu premierul Ilie Bolojan, că Partidul Social Democrat din România s-a îndepărtat, din nefericire, de la angajamentele sale pro-europene şi acum se opune chiar acelor măsuri cu care a fost de acord în cadrul coaliţiei de la guvernare. Acesta a arătat că "prim-ministrul Bolojan are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România şi pentru a continua să guverneze ţara într-un mod responsabil, aşa cum a făcut până acum".

Ilie Bolojan pregătește primele mutări în Guvern, după ieșirea PSD. UDMR: ”Rămânem în echipa de guvernare”

Sursa: Agerpres

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"
Partea întunecată a fiecărei zodii. Ce nu recunosc niciodată nativii despre ei

Zodiile nu reflectă doar calitățile bune ale unei persoane, ci evidențiază și aspectele negative ascunse ale fiecăruia. 
Alerte despre persoane dispărute, urmărite și fenomene meteo extreme, transmise pe panouri digitale din 18 orașe din România

Ministerul Afacerilor Interne și Phoenix Media au încheiat un parteneriat care permite autorităților să transmită alerte pe panourile digitale din București și alte 17 orașe, inclusiv despre copii dispăruți, persoane urmărite sau vreme severă.
LIVE UDPATE, criză politică. Consultări la Cotroceni. Ilie Bolojan: ”Am avut un dialog bun cu președintele Nicușor Dan”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a început astăzi, la Palatul Cotroceni, primele consultări cu liderii partidelor parlamentare care au format Guvernul Bolojan.

Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Aprilie 2026

Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix - Trailer

Agricultură fără rădăcini

Ediția 10

Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Nicolae Stanciu a declanșat ”fiesta” în China! A recreat golul din meciul cu Ucraina de la EURO