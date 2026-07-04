Cappadocia, tărâmul baloanelor cu aer cald. Ce să vezi, unde să mergi și cum arată un itinerariu perfect

Cappadocia se află pe un platou înalt, la peste 1.000 de metri altitudine. Iată ce să vezi pe tărâmul baloanelor cu aer cald. Unde se află și cum ajungi Cappadocia include o regiune întreagă, de aproximativ 5.000 de kilometri pătrați. Regiunea numită Cappadocia este situată în partea anatoliană a Turciei, chiar în centrul țării. Nu există plaje în apropiere, iar orașul în jurul căruia se concentrează cea mai mare parte a activităților este Göreme. Se află la aproximativ patru ore de condus la sud-est de Ankara, ceva mai puțin de la coasta Mediteranei. Citește și O țară vecină cu Grecia ascunde peisaje spectaculoase. Este mai puțin vizitată de turiști, dar oferă vacanțe de neuitat. FOTO În funcție de punctul de plecare, însă, zborul poate fi cea mai bună opțiune. Poți zbura ușor în aproximativ o oră din orice parte a țării către Nevşehir sau Kayseri. Ce face Cappadocia atât de specială pentru turiști Cappadocia este un loc pe care ar trebui să îl vezi măcar o dată în viață. Este faimoasă pentru formațiunile sale stâncoase și pentru zborurile cu balonul cu aer cald. Acest peisaj cu aspect de basm a fost creat în mod natural și este format din „coșuri ale zânelor”, conuri de tuf și orașe subterane. Cappadocia este o adevărată minune naturală și face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Este o destinație de vacanță potrivită atât vara, cât și iarna. Cappadocia este cunoscută pentru mai multe lucruri: Cappadocia este situată în centrul Turciei. Peisajul de basm este renumit în special pentru „coșurile zânelor”. Aceste formațiuni stâncoase bizare au apărut deoarece apa de ploaie a erodat mai repede roca moale de la bază decât roca dură de deasupra. Potrivit multor legende locale, în aceste roci trăiesc zâne. Case săpate în stâncă, biserici rupestre, morminte și spații de depozitare sunt toate ascunse în orașe subterane. Cappadocia are un total de 36 de orașe subterane, folosite ca locuri de refugiu în fața atacurilor altor grupuri. Orașul subteran Kaymaklı este cel mai mare și cel mai cunoscut. Acesta conține un labirint de tuneluri pe mai multe niveluri, cu canale de aer pentru oxigen. Poți vizita primele patru etaje, dacă îndrăznești. Timp de secole, oamenii din Cappadocia nu au locuit în case obișnuite, ci în peșteri. Aceste locuințe îi protejau de verile toride și iernile reci, deoarece roca este relativ moale. În prezent, poți petrece o noapte într-un hotel amenajat într-o peșteră în Cappadocia. Fie că alegi o variantă simplă și ieftină sau un hotel de lux, este o experiență aparte. Nu există un loc mai bun pe Pământ pentru un zbor cu balonul decât Cappadocia. Imaginează-ți că decolezi chiar înainte de răsărit și plutești în liniște peste un peisaj de poveste. Din aer se vede cel mai bine cât de spectaculos este acest loc. Pentru că zona este foarte întinsă, iar transportul public nu este orientat spre obiectivele turistice, este recomandat să rezervi unul dintre numeroasele tururi disponibile. Astfel poți ajunge și în locuri mai izolate dacă nu ai transport propriu. Cele mai cunoscute locuri de vizitat în Cappadocia sunt: Muzeul în aer liber Göreme, Valea Călugărilor, Valea Devrent, orașele subterane Kaymaklı și Derinkuyu, Pasabağ și Uçhisar. Zborul cu balonul în Cappadocia este faimos la nivel mondial, dar își va împărți curând locul întâi cu Pamukkale. Cappadocia este un loc pe care ar trebui să îl vezi măcar o dată în viață. Este faimoasă pentru formațiunile sale stâncoase și pentru zborurile cu balonul cu aer cald, conform excursionmania. Cele mai importante obiective turistice Este de la sine înțeles că aceasta este o experiență de neratat în Cappadocia pentru orice vizitator. De fapt, pentru mulți turiști, un zbor cu balonul cu aer cald este singurul motiv pentru care ajung în Cappadocia. Vizitează Muzeul în aer liber Göreme Muzeul în aer liber Göreme este un complex vast de mănăstiri și biserici situat la doar câteva minute de centrul Cappadociei. Întregul complex datează din secolele X, XI și XII și este o destinație cu adevărat aparte. Pereții de stâncă au fost sculptați și decorați cu fresce foarte bine păstrate, interesante și impresionante. Muzeul Göreme este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, pe bună dreptate. Este recomandat să îl vizitezi cu un ghid, pentru a înțelege mai bine acest loc unic și istoria sa neobișnuită.

Vizitează Uçhisar Satul mic Uçhisar este practic o stâncă uriașă și cel mai înalt punct din Cappadocia. Are un punct de belvedere spectaculos, care atrage turiștii ce vor cea mai bună priveliște asupra regiunii fără să zboare cu balonul. Multe dintre locuințele rupestre de aici sunt abandonate, ceea ce oferă ocazia de a explora aceste locuințe antice.

Explorează Pasabağ (Valea Călugărilor) O altă atracție importantă din Cappadocia este vizitarea faimoaselor „coșuri ale zânelor” care domină peisajul. Localnicii care au trăit aici au săpat în aceste formațiuni, creând camere aflate la 10–15 metri deasupra fundului văii, în loc să locuiască la nivelul solului. Pasabağ are unele dintre cele mai spectaculoase „coșuri ale zânelor” din Cappadocia, unele cu două sau chiar trei vârfuri de rocă. Poți petrece ușor una-două ore plimbându-te prin vale și urcând pe stânci. Este unul dintre cele mai vizitate locuri din Cappadocia, așa că este mai bine să îl vizitezi dimineața. După-amiaza devine foarte aglomerat.

Oprește-te în Devrent (Valea Imaginației) Devrent, cunoscut și ca Valea Imaginației, este diferit de restul zonei și o plimbare aici este una dintre cele mai bune activități din Cappadocia. Devrent nu are peșteri, biserici sau „coșuri ale zânelor”. Este un peisaj lunar unic, format din numeroase formațiuni stâncoase care seamănă cu animale. Lasă-ți imaginația să lucreze și poți vedea cămile, șerpi, foci, delfini sau chiar un dragon. Unii spun că pot vedea chiar și figura lui Iisus într-o formațiune stâncoasă.

Explorează satul antic Çavuşin Acest vechi sat grecesc este adesea trecut cu vederea de vizitatori și rar inclus în ghidurile turistice. Explorarea Çavuşin este interesantă și oferă ocazia de a vedea de aproape locuințele săpate în stâncă. Există chiar și case scoase la vânzare. Çavuşin este unul dintre cele mai vechi așezări din Cappadocia, dar a fost parțial abandonat după un cutremur, scrie stokedtotravel.

Experiențe pe care nu trebuie să le ratezi Degustă bucătăria locală Ca oriunde, este mereu o idee bună să explorezi gastronomia locală. Cappadocia este un loc excelent pentru a încerca mâncare tradițională turcească, dar este recomandată o experiență culinară în Valea Avanos. Oprește-te în Devrent (Valea Imaginației) Devrent, cunoscut și ca Valea Imaginației, este diferit de restul zonei și o plimbare aici este una dintre cele mai bune activități din Cappadocia. Devrent nu are peșteri, biserici sau „coșuri ale zânelor”. Este un peisaj lunar unic, format din numeroase formațiuni stâncoase care seamănă cu animale. Lasă-ți imaginația să lucreze și poți vedea cămile, șerpi, foci, delfini sau chiar un dragon. Unii spun că pot vedea chiar și figura lui Iisus într-o formațiune stâncoasă. Unde să te cazezi Göreme: cel mai bun loc de cazare în Cappadocia pentru prima vizită Göreme este zona centrală principală din Cappadocia, ceea ce înseamnă că este și cea mai aglomerată. Göreme este unul dintre cele mai bune cartiere din Cappadocia dacă vrei o experiență turistică completă; aici găsești „coșurile zânelor”, Muzeul în aer liber Göreme și cele două orașe subterane: Kaymaklı și Derinkuyu. Este recomandat să faci un tur privat al Cappadociei ca să vezi cât mai mult din zonă. Dacă vrei cazare în centrul Cappadociei și nu vrei să te îndepărtezi prea mult, acest cartier este o alegere foarte bună. Avanos Aceasta o altă zonă excelentă, cu mai puțină aglomerație. Avanos este cunoscut și pentru ceramică, iar aici vei găsi multe magazine mici cu obiecte făcute manual. Este recomandat să încerci și un atelier de olărit, dacă ai timp. Avanos este cel mai bun loc pentru cazare în Cappadocia dacă vrei viață de noapte în afara Göreme. Ürgüp Ürgüp este una dintre cele mai elegante zone din Cappadocia, pentru că aici găsești unele dintre cele mai bune (și mai scumpe) hoteluri în peșteră. Dacă vrei o cazare boutique sau un loc foarte rafinat, aceasta este zona potrivită. Dar nu este doar despre lux. Ürgüp este și cea mai bună zonă din Cappadocia pentru relaxare și odihnă. Zona este relativ rurală, dar are legături rutiere bune cu Göreme. Una dintre cele mai bune activități aici este un safari cu jeep la răsărit sau la apus. Apusul este adesea alegerea mai bună, pentru că nu trebuie să te trezești foarte devreme, iar culorile de seară oferă un spectacol vizual foarte bun. Ce preparate locale merită încercate Când te gândești la mâncarea din Turcia, kebabul este adesea primul lucru care îți vine în minte. Dar acest preparat faimos la nivel mondial este doar punctul de plecare pentru o tradiție culinară bogată și variată, bazată pe arome regionale și secole de istorie. Descoperă mâncarea tradițională turcească, cum ar fi meze, cu sosuri și brânzeturi proaspete, și gözleme crocant, gătit pe plită. Gustă testi kebabı gătit lent în Cappadocia, apoi încheie cu straturi fine de baklava sau o cutie de lokum. Fie că mănânci street food în Istanbul sau explorezi piețele de pe Riviera Turcească, acest ghid al celor mai bune preparate din Turcia îți oferă tot ce ai nevoie.

Kebab Kebabul este mâncarea pentru care Turcia este cunoscută și un preparat obligatoriu atunci când explorezi bucătăria țării. Se spune că acest tip de carne friptă pe frigărui datează din vremea triburilor nomade din Asia Centrală, care găteau carnea pe foc deschis. Astăzi, kebabul are multe variante, cele mai cunoscute fiind döner kebab, carne feliată subțire servită în lipie sau sandviș, și Adana kebab, frigărui din carne tocată picantă din regiunea Adana. Meze Meze este o componentă de bază a bucătăriei turcești, cu rădăcini în regiunile mediteraneene și din Orientul Mijlociu, unde mesele comune și împărțirea mâncării sunt tradiții vechi. Meze include o varietate de preparate mici și aromate, de la sosuri și salate până la brânzeturi și legume umplute. Printre cele mai populare se numără baba ghanoush (pastă de vinete afumate), ezme (salată picantă de roșii și ardei) și haydari (iaurt gros cu usturoi și ierburi). Manti Fiecare țară are propria variantă de colțunași, iar în Turcia aceștia se numesc manti. Cu origini în Asia Centrală, preparatul s-a răspândit odată cu influența Imperiului Mongol și a devenit parte din bucătăria otomană. Manti este de obicei umplut cu carne tocată, fiert sau gătit la abur și servit cu iaurt cu usturoi, dar fiecare regiune are propria variantă. Când este cel mai bun moment pentru a vizita Cappadocia Cea mai bună perioadă pentru a vizita Cappadocia este aprilie–iunie sau septembrie–octombrie. Primăvara aduce flori sălbatice, temperaturi confortabile de 18–24°C și cele mai mici rate de anulare a zborurilor cu balonul. Toamna oferă o lumină caldă, sezonul recoltei și mulțimi mai reduse de turiști. Vara (iulie–august) este caldă (30–35°C) și aglomerată, dar fiabilă pentru zborurile cu balonul; iarna (decembrie–februarie) este spectaculoasă sub zăpadă, dar rata de anulare a zborurilor poate depăși 50%. Vizitatorii pentru prima dată ar trebui să aleagă aprilie, mai sau octombrie; cei care revin ar trebui să vină iarna pentru o Cappadocie complet diferită.

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