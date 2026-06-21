Alertă în destinația de vacanță a românilor. Mai mulți turiști au ajuns la spital după ce au fost mușcați de peștele-iepure

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Este alertă în Grecia, probabil destinația favorită de vacanță a românilor. Autoritățile elene avertizează că mai mulți turiști au ajuns la spital după ce au fost mușcați de peștele-iepure.

autor
Claudia Nițoi

Este o specie invazivă care s-a răspândit în apele din jurul insulelor grecești. Atenție! Înoată foarte aproape de mal. Biologii se tem că ar putea afecta grav ecosistemele marine.

În mod normal, peștele iepure trăiește în Oceanul Indian și în Marea Roșie, însă a ajuns și în Mediterană prin Canalul Suez.

În ultimii ani, s-a înmulțit excesiv în jurul insulelor grecești, unde este mai caldă apa. Specialiștii spun că stă la mică adâncime, aproape de plaje, acolo unde sunt și turiștii.

Peștele care îi sperie pe greci are dinții asemănători cu ai iepurelui și poate să provoace răni adânci. Au existat cazuri în care a atacat oameni și a manifestat un comportament agresiv.

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Nikos Koudounis - medic în Grecia: ”Omul, dacă nu este atent, mușcă la gambă, mușcă la degete. Oamenii au încercat să-l prindă, să facă fotografii cu el și imediat au fost muscați. Mușcătura este destul de adâncă , trebuie trimiși la centrul medical pentru a fi cusută rana. Am avut o mușcătură chiar în aproprierea Atenei, un om care a trebuit să meargă la un centru de sănătate, chiar ieri au fost doi oameni care au fost transporati pentru a fi cusută rana la Loutraki.''

Cât de puternică este mușcătura acestui pește, se vede și câteva imagini filmate de niște pescari. Pescar: ''Ei bine, avem am prins un pește iepure. Uitați-vă ce dinți au, imediat ce îi bag bățul în gură mă mușcă. Dacă îi pun cutia asta o găurește. ''

Îngrijorate, autoritățile elene monitorizează atent fenomenul. Ministerul Turismului din Grecia a făcut publică o hartă cu zonele în care a fost văzut peștele-iepure în ultimele luni. Cele mai multe apariții au fost înregistrate în insulele din Marea Egee, dar și pe coasta de vest a Greciei.

Pentru că este toxic, peștele-iepure nu are dușmani naturali.

Răzvan Popescu - biolog marin: ”Nu este recomandat în niciun caz consumul, acumulează pe lanțul trofic o toxină, de aceea este foarte riscant să-l prepari pentru consum. El are o adaptare evolutivă extrem de eficientă pentru a sparge carapacele de la crustacee și scoici cu cochilii groase, se hrănește foate bine cu specii pe care alți pești nu pot să le consume.”

Autoritățile urmăresc cu teamă și meduzele. Inclusiv rechini au fost zăriți în zonele de coastă.

Grecia a înăsprit regulile pentru turiști. Ce trebuie să știe românii care merg acolo în vacanță. „Amenzile sunt mai mari”

Sursa: ProTV

Etichete: grecia, turisti, peste,

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