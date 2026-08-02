„Centrala hidroelectrică Djerdap 1 funcţionează la 20% din capacitatea sa de producţie, iar Djerdap 2 la 30%”, a declarat ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, la televiziunea naţională RTS, scrie News.ro, care citează AFP.

Aceste două centrale, situate la aproximativ 240 de kilometri sud-est de Belgrad, la graniţa cu România, asigură aproximativ 18% din producţia anuală de energie electrică a Serbiei.

Debitul Dunării este în prezent de aproximativ 1.500 m³/s, un nivel comparabil cu minimele istorice înregistrate în 1985 şi în 2003, a precizat ministrul.

Producție la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii

De altfel, „pe parcursul lunilor mai, iunie şi iulie, am înregistrat cea mai scăzută producţie la centralele de la Djerdap de la punerea lor în funcţiune” în anii 1970, a afirmat Handanovic.

Aproximativ 70% din energia electrică a Serbiei este produsă de centralele termice, iar restul de 30% provine din hidrocentrale.

Din cauza deficitului prelungit de precipitaţii şi a căldurii extreme care afectează Europa încă din primăvară, nivelul Dunării a atins, în unele sectoare, minime istorice.

Meteorologii sârbi estimează că nu vor exista precipitaţii semnificative pe cursul fluviului în următoarele cinci sau şase săptămâni.

Criza energetică se extinde în regiune

Ungaria a anunţat duminică oprirea singurei sale centrale nucleare, cea de la Paks, pentru prima dată în ultimii 44 de ani.

Producţia de energie electrică este afectată din acelaşi motiv şi în România, dar şi în Bulgaria, potrivit ministrului sârb. În acelaşi timp, consumul este în creştere din cauza utilizării intense a aparatelor de aer condiţionat, pe fondul unui nou val de căldură extremă.

„Toţi aceşti factori exercită presiune asupra cantităţilor disponibile de energie electrică şi asupra preţurilor”, a spus ministrul, precizând că, în prezent, consumul din Serbia este de aproximativ 105 GWh pe zi, comparativ cu 110-115 GWh în timpul iernii, în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.

„Fac apel la cetăţeni să consume energia electrică în mod raţional, pentru a contribui la depăşirea acestei perioade de secetă”, a adăugat aceasta.

Dunărea, la un nivel critic în nordul Serbiei

Situaţia de pe Dunăre este cea mai gravă în nordul Serbiei, în apropierea graniţei cu Ungaria şi Croaţia, unde debitul fluviului era duminică dimineaţă de doar 750 m³/s, potrivit Institutului Meteorologic Sârb.

În această zonă, nivelul apei a coborât de câteva zile la cel mai redus nivel înregistrat vreodată şi continuă să scadă.

Această situaţie a obligat autorităţile să oprească o pompă care deviază apa din Dunăre către un sistem de canale cu o lungime de 960 de kilometri, utilizat pentru irigarea a peste un milion de hectare de terenuri agricole din nordul ţării.