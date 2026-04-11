Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Locul unde se aprinde Lumina Sfântă de Paște

Conform Bibliei (Ioan 19:41–42), mormântul Său se afla aproape de locul Răstignirii, astfel că biserica a fost concepută pentru a include atât locul crucii, cât și pe cel al mormântului. Iată tot ce trebuie să știi despre locul în care se aprinde Lumina Sfântă de Paște.

Unde se află Biserica Sfântului Mormânt

Biserica Sfântului Mormânt se află în partea de nord-vest a Orașului Vechi din Ierusalim. Constantin cel Mare a construit pentru prima dată o biserică pe acest loc.

Ea a fost sfințită în jurul anului 336 d.Hr., a fost arsă de perși în 614, restaurată de Modestus (616–626), distrusă de califul al-Ḥākim bi-Amr Allāh în jurul anului 1009 și refăcută de împăratul bizantin Constantin al IX-lea Monomahul. În secolul al XII-lea, cruciații au realizat o reconstrucție generală a bisericii. De atunci, au fost necesare frecvent reparații, restaurări și modificări. Biserica actuală datează în principal din anul 1810, conform Britannica.

De ce este considerat cel mai sfânt loc al creștinătății

Ediculul renovat din Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim adăpostește presupusul mormânt al lui Isus.

În 2016, sanctuarul care înconjoară mormântul, cunoscut sub numele de Edicul, a trecut printr-o restaurare importantă, iar mormântul a fost deschis pentru prima dată după mai multe secole.

Au fost prelevate mostre de mortar dintre suprafața originală de calcar a mormântului și o lespede de marmură care îl acoperă, iar acestea au fost datate în jurul anului 345; anterior, dovezile arheologice datau doar din perioada cruciaților. Această descoperire oferă dovezi despre cel mai vechi sanctuar de pe acest loc, iar alte mostre datate au confirmat succesiunea istorică a reconstrucțiilor.

Acest loc este recunoscut în mod continuu, încă din secolul al IV-lea, ca fiind locul unde Isus a murit, a fost îngropat și a înviat.

De fapt, Stânca de pe Calvar, unde se crede că a avut loc Răstignirea, este protejată de sticlă în cadrul Altarului Răstignirii și reprezintă zona cea mai vizitată din biserică. Totuși, dacă acesta este locul real rămâne un subiect dezbătut.

Nu se poate stabili cu certitudine că creștinii din primele trei secole d.Hr. au păstrat o tradiție autentică privind locul exact al acestor evenimente. Membrii bisericii creștine din Ierusalim au fugit la Pella în jurul anului 66 d.Hr., iar Ierusalimul a fost distrus în anul 70 d.Hr. Războaiele, distrugerile și confuzia din secolele următoare ar fi putut împiedica păstrarea unor informații precise.

O altă problemă ține de traseul celui de-al doilea zid nordic al Ierusalimului antic. Unele vestigii arheologice de pe laturile estică și sudică ale bisericii sunt interpretate ca marcând traseul acestui zid.

Dacă este așa, locul bisericii se afla chiar în afara zidului orașului în vremea lui Isus, ceea ce ar putea indica faptul că acesta este locul real al Răstignirii și al înmormântării Sale. Nu există însă un alt loc susținut de dovezi clare. Vezi și Golgota și Sfântul Iosif din Arimateea.

Locul este venerat și ca fiind cel în care Sfânta Elena ar fi descoperit Adevărata Cruce a Răstignirii lui Hristos. Capela Sfintei Elena a fost construită de cruciați în cinstea ei, iar sub aceasta se află Capela Descoperirii Sfintei Cruci, unde se spune că relicva a fost găsită.

Diverse grupuri creștine, inclusiv bisericile greacă, romano-catolică, armeană și coptă, controlează părți ale bisericii actuale și oficiază regulat slujbe.