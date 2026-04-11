Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Locul unde se aprinde Lumina Sfântă de Paște

Conform Bibliei (Ioan 19:41–42), mormântul Său se afla aproape de locul Răstignirii, astfel că biserica a fost concepută pentru a include atât locul crucii, cât și pe cel al mormântului. Iată tot ce trebuie să știi despre locul în care se aprinde Lumina Sfântă de Paște.
Unde se află Biserica Sfântului Mormânt
Biserica Sfântului Mormânt se află în partea de nord-vest a Orașului Vechi din Ierusalim. Constantin cel Mare a construit pentru prima dată o biserică pe acest loc.
Ea a fost sfințită în jurul anului 336 d.Hr., a fost arsă de perși în 614, restaurată de Modestus (616–626), distrusă de califul al-Ḥākim bi-Amr Allāh în jurul anului 1009 și refăcută de împăratul bizantin Constantin al IX-lea Monomahul. În secolul al XII-lea, cruciații au realizat o reconstrucție generală a bisericii. De atunci, au fost necesare frecvent reparații, restaurări și modificări. Biserica actuală datează în principal din anul 1810, conform Britannica.
De ce este considerat cel mai sfânt loc al creștinătății
Ediculul renovat din Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim adăpostește presupusul mormânt al lui Isus.
În 2016, sanctuarul care înconjoară mormântul, cunoscut sub numele de Edicul, a trecut printr-o restaurare importantă, iar mormântul a fost deschis pentru prima dată după mai multe secole.
Au fost prelevate mostre de mortar dintre suprafața originală de calcar a mormântului și o lespede de marmură care îl acoperă, iar acestea au fost datate în jurul anului 345; anterior, dovezile arheologice datau doar din perioada cruciaților. Această descoperire oferă dovezi despre cel mai vechi sanctuar de pe acest loc, iar alte mostre datate au confirmat succesiunea istorică a reconstrucțiilor.
Acest loc este recunoscut în mod continuu, încă din secolul al IV-lea, ca fiind locul unde Isus a murit, a fost îngropat și a înviat.
De fapt, Stânca de pe Calvar, unde se crede că a avut loc Răstignirea, este protejată de sticlă în cadrul Altarului Răstignirii și reprezintă zona cea mai vizitată din biserică. Totuși, dacă acesta este locul real rămâne un subiect dezbătut.
Nu se poate stabili cu certitudine că creștinii din primele trei secole d.Hr. au păstrat o tradiție autentică privind locul exact al acestor evenimente. Membrii bisericii creștine din Ierusalim au fugit la Pella în jurul anului 66 d.Hr., iar Ierusalimul a fost distrus în anul 70 d.Hr. Războaiele, distrugerile și confuzia din secolele următoare ar fi putut împiedica păstrarea unor informații precise.
O altă problemă ține de traseul celui de-al doilea zid nordic al Ierusalimului antic. Unele vestigii arheologice de pe laturile estică și sudică ale bisericii sunt interpretate ca marcând traseul acestui zid.
Dacă este așa, locul bisericii se afla chiar în afara zidului orașului în vremea lui Isus, ceea ce ar putea indica faptul că acesta este locul real al Răstignirii și al înmormântării Sale. Nu există însă un alt loc susținut de dovezi clare. Vezi și Golgota și Sfântul Iosif din Arimateea.
Locul este venerat și ca fiind cel în care Sfânta Elena ar fi descoperit Adevărata Cruce a Răstignirii lui Hristos. Capela Sfintei Elena a fost construită de cruciați în cinstea ei, iar sub aceasta se află Capela Descoperirii Sfintei Cruci, unde se spune că relicva a fost găsită.
Diverse grupuri creștine, inclusiv bisericile greacă, romano-catolică, armeană și coptă, controlează părți ale bisericii actuale și oficiază regulat slujbe.
Mormântul lui Iisus Hristos și semnificația sa
Sfântul Mormânt este locul în care a fost așezat trupul lui Isus Hristos după moartea Sa pe Cruce. Evangheliștii ne spun că era mormântul nou al lui Iosif din Arimateea, săpat în stâncă, și că a fost închis cu o piatră mare rostogolită la intrare.
Se afla într-o grădină, în locul Răstignirii, aproape de Cruce, care fusese ridicată în afara zidurilor Ierusalimului, în locul numit Calvar, dar aproape de oraș și lângă un drum.
Faptul că se afla în afara orașului este confirmat de regula cunoscută potrivit căreia evreii nu permiteau înmormântări în interiorul orașului, cu excepția regilor.
Nu mai există mențiuni despre locul Sfântului Mormânt până la începutul secolului al IV-lea.
Totuși, majoritatea cercetătorilor consideră că locul a fost transmis prin tradiție orală, iar corectitudinea acestei tradiții a fost confirmată prin cercetările inițiate în anul 326 de împăratul Constantin cel Mare, care a marcat locul pentru generațiile viitoare prin construirea unei bazilici deasupra Mormântului lui Hristos, pe locul căreia, conform unei tradiții scrise neîntrerupte, se află astăzi Biserica Sfântului Mormânt, conform newadvent.
Cum are loc miracolul Luminii Sfinte
Ceremonia Luminii Sfinte de Paște are loc în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, considerată cel mai sfânt loc de pe pământ, unde Hristos a fost răstignit, îngropat și unde a înviat.
Mormântul se află într-o mică capelă numită Sfântul Ciborium, situată în interiorul Bisericii Învierii.
„Intru în mormânt și îngenunchez cu teamă sfântă în fața locului unde a fost așezat Hristos după moarte și de unde a înviat…. Înaintând prin întuneric către camera interioară, cad în genunchi.
La un moment dat apare lumina și formează o coloană în care focul are o natură diferită… Rostesc anumite rugăciuni transmise de-a lungul secolelor și aștept.
Uneori câteva minute, dar de obicei miracolul se produce imediat după rugăciune. Din însăși piatra pe care a fost așezat Isus izvorăște o lumină greu de descris. De obicei are o nuanță albastră, dar culoarea poate varia. Nu poate fi descrisă în termeni omenești. Se ridică asemenea unei ceți luminoase.
Uneori acoperă doar piatra, alteori luminează întregul mormânt. Lumina nu arde — nu mi-a ars niciodată barba în toți anii în care am primit Sfânta Lumină. Este diferită de focul obișnuit…
La un moment dat pot aprinde lumânările de la această lumină și ies să o ofer mai întâi Patriarhului armean, apoi celui copt și tuturor credincioșilor”, se arată în relatarea Patriarhului ortodox Diodor.
Când patriarhul iese cu două lumânări aprinse, Sfânta Lumină nu este distribuită doar de arhiepiscop, ci se manifestă și singură. Este emisă din Sfântul Mormânt cu o strălucire diferită de lumina obișnuită.
Scânteiază, se mișcă prin biserică, aprinde candelele cu ulei și lumânările unor pelerini.
Uneori este văzută deplasându-se în diferite zone ale bisericii și aprinzând lumini în capele, inclusiv în cea a Calvarului. Există mărturii ale pelerinilor care afirmă că lumânările li s-au aprins singure.
În primele minute după apariție, această lumină nu arde atunci când atinge fața, mâinile sau gura. Are o culoare albastră și este considerată un semn al originii sale divine. De asemenea, se afirmă că apare doar în urma invocării unui arhiepiscop ortodox.
Curiozități mai puțin știute despre Lumina sfântă de Paște
Miracolul anual al Sfintei Lumini a fost înregistrat pentru prima dată de un călugăr francez în anul 876, dar lunga sa istorie nu a fost lipsită de controverse.
În 1009, conducătorul musulman al Ierusalimului s-a înfuriat atât de mult văzând ceea ce considera a fi „frauda” ceremoniei anuale, încât a distrus Sfântul Mormânt.
După ce a fost reconstruit 40 de ani mai târziu, cu cheltuieli enorme suportate de împăratul bizantin Constantin al IX-lea Monomahul și de Patriarhul Nicefor al Constantinopolului, Marea Schismă din 1054 a divizat lumea creștină în două: Răsăritul Ortodox, cu centrul la Constantinopol, și Occidentul Catolic, la Roma.
Două secole mai târziu, Papa Grigore al IX-lea, șeful Bisericii Romano-Catolice, le-a interzis adepților săi să participe la ceremonie.
În ultimii 800 de ani, ceremonia Sfintei Lumini a supraviețuit războaielor și epidemiilor, iar deși jumătatea occidentală a creștinătății nu mai participă, aceasta rămâne o tradiție sacră și foarte apreciată de milioane de credincioși ortodocși.
Mulți creștini din Occident compară miracolul Sfintei Lumini cu ritualul Sfintei Împărtășanii, când pâinea și vinul devin trupul și sângele lui Hristos.
Cu toate acestea, deși ceremonia străveche nu este lipsită de sceptici sau critici, miracolul anual al Sfintei Lumini rămâne cel mai așteptat și celebrat eveniment din calendarul ortodox.