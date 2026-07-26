Bangkok, orașul care nu doarme niciodată. Ce îi fascinează pe turiști. Ghid pentru prima ta călătorie în capitala Thailandei

Bangkok, capitala vibrantă a Thailandei, este un oraș al contrastelor, unde zgârie-norii moderni se află alături de temple antice.

De la piețe aglomerate și street food variat până la temple liniștite și o viață de noapte intensă, Bangkok oferă un amestec unic de cultură, istorie și modernitate. Iată tot ce trebuie să știi despre orașul care nu doarme niciodată. Cele mai importante temple din capitala Thailandei Budismul este strâns legat de cultura Thailandei, fiind o parte importantă a vieții de zi cu zi, într-un mod care pare mai degrabă armonios decât împovărător. Astfel, este firesc ca budismul să fie prezent și pe străzile capitalei thailandeze. Pe măsură ce explorezi orașul, vei descoperi numeroase temple în Bangkok, de la mici altare locale până la mari temple regale. Templul lui Buddha de Smarald Situat în complexul regal principal al orașului, Templul lui Buddha de Smarald este inclus în vizita la Grand Palace. Cunoscut și sub numele de Wat Phra Kaew, este considerat cel mai sacru templu din întreaga țară. Recomandări Video Reacțiile turiștilor când au văzut aglomerația de pe litoral. Aproximativ ...

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Cantitatea uriașă de informații pe care le procesăm zilnic ne poate afecta ... În centrul templului se află statuia Buddha de Smarald, amplasată pe un piedestal în partea din spate a sălii principale. Statuia are doar 66 cm înălțime și este realizată din jad, fiind îmbrăcată în haine din aur. Pereții interiori ai templului sunt decorați cu picturi murale care ilustrează povești din viața lui Buddha, iar în interior se află numeroase alte statui adăugate de regii succesivi. În jurul sălii principale se află galerii acoperite, pe care vizitatorii le pot parcurge pentru a vedea celelalte structuri și sculpturi din incinta complexului. Palatul și templul sunt deschise între 08:30 – 15:30. Biletul standard costă 500 baht (13 euro). Nu există tarif redus, însă copiii sub 120 cm au acces gratuit.

Wat Pho După Templul lui Buddha de Smarald, Wat Pho este considerat cel mai important templu din Thailanda. Complexul extins, situat chiar lângă Grand Palace, oferă numeroase obiective de vizitat și găzduiește cea mai mare colecție de imagini ale lui Buddha din țară. Cea mai impresionantă dintre acestea este Buddha Culcat – o statuie de 46 de metri lungime, acoperită cu foiță de aur (structura este realizată în interior din cărămidă și ipsos). Statuia este adăpostită într-o clădire separată, decorată cu picturi murale și boluri din bronz. Wat Pho a fost construit pe locul unui templu mai vechi, în timpul domniei regelui Rama I, când Bangkok a devenit capitala țării, fiind unul dintre cele mai vechi temple ale orașului. Este și unul dintre cele mai mari temple din Bangkok, cu un complex plin de stupa colorate și săli impunătoare.

Wat Arun Înainte ca Bangkok să devină capitală, centrul administrativ al Thailandei era situat pe malul opus al râului, în Thonburi. Deși Regatul Thonburi a durat doar 14 ani, aici a existat un palat regal, iar pe terenul său se află Wat Arun. Dincolo de importanța sa istorică, Wat Arun este unul dintre cele mai spectaculoase temple din Bangkok, având un turn central („prang”) care se ridică la peste 70 de metri înălțime. Dimineața devreme, acesta pare să strălucească în lumina răsăritului. Situat pe malul râului Chao Phraya, Wat Arun este un reper iconic al orașului, vizibil din bărcile care traversează râul și accesibil și pe cale navală. În interiorul complexului se află mai mult decât turnul principal: coridoare cu statui Buddha, chedi decorate cu mozaicuri detaliate și săli ornamentate. Wat Arun este deschis între 08:00 – 18:00. Biletul standard costă 200 baht (aproximativ 5,80 USD).

Loha Prasat Deși numele oficial al templului este Wat Ratchanatdaram, acesta este cunoscut în mod obișnuit sub numele de Loha Prasat, care înseamnă „Castelul de Fier”. Denumirea este potrivită, deoarece structura principală seamănă cu un castel, având mai multe terase pătrate și un total de 37 de turnuri metalice. Intrând în Loha Prasat de la nivelul inferior, vei fi întâmpinat de o rețea de coridoare între coloane, care poate deveni ușor dezorientantă. Plimbându-te prin ele, vei găsi în cele din urmă scara care duce către nivelurile superioare. La ultimul nivel, o scară spiralată finală urcă spre o zonă mică unde este păstrată o relicvă a lui Buddha. De aici se deschid și priveliști excelente asupra cartierului din jur.

Piețele plutitoare și experiențele autentice locale Cea mai faimoasă piață plutitoare Damnoen Saduak este cea mai cunoscută și cea mai orientată către turiști piață plutitoare din Thailanda. Situată la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de Bangkok, a devenit o destinație emblematică pentru călători. Deși este, fără îndoială, cea mai comercializată, oferă totuși o perspectivă interesantă asupra modului tradițional de viață pe apă. Atracții principale: • Bărci colorate încărcate cu fructe, legume, suveniruri și gustări • Plimbări cu barca prin canalele aglomerate, ideale pentru fotografii • Mâncăruri thailandeze proaspăt preparate precum pad thai, orez lipicios cu mango și fructe de mare la grătar, servite direct din bărci • Vizitele de dimineață devreme sunt mai liniștite, deoarece piața devine foarte aglomerată mai târziu

Piața plutitoare Amphawa Situată la aproximativ 50 de kilometri de Bangkok, piața plutitoare Amphawa este populară atât printre localnici, cât și printre turiști. Deși a devenit mai cunoscută în ultimii ani, păstrează o atmosferă mai autentică în comparație cu Damnoen Saduak. Este renumită pentru preparatele din fructe de mare și pentru casele tradiționale din lemn de-a lungul râului, conform wtp.travel. Atracții principale: • Fructe de mare la grătar, inclusiv creveți uriași, calamar și pește, preparate direct pe bărci • Deserturi thailandeze tradiționale, înghețată de cocos și orez lipicios dulce • Cadru pitoresc pe malul râului, cu poduri din lemn și arhitectură locală • Plimbări cu barca pe râul Mae Klong, uneori cu posibilitatea de a vedea licurici seara

Piața plutitoare Taling Chan Dacă ești cazat în Bangkok și vrei să experimentezi o piață plutitoare fără a călători mult, Taling Chan este o opțiune bună. Se află la aproximativ 20 de minute de centrul orașului și este mult mai mică și mai puțin aglomerată decât piețele celebre, fiind ideală pentru o excursie relaxată. Atracții principale: • Street food thailandez autentic, inclusiv pește la grătar, som tam (salată de papaya) și rulouri prăjite • Masaje tradiționale thailandeze oferite în pavilioane de pe malul apei • Standuri mixte pe apă și pe uscat, cu fructe, legume și suveniruri • Muzică tradițională thailandeză live în weekend

Piața plutitoare Khlong Lat Mayom Pentru o experiență mai puțin turistică, Khlong Lat Mayom este o alegere excelentă. Situată la mică distanță de centrul Bangkokului, piața este cunoscută pentru atmosfera relaxată și pentru mâncarea stradală de calitate. Deși are mai puține bărci decât alte piețe, accentul principal este pe preparatele proaspăt gătite. Atracții principale: • Varietate de mâncare stradală: carne la grătar, curry, noodles și fructe exotice • Vânzători de produse proaspete, flori și condimente, reflectând economia locală agricolă • Produse artizanale, haine și obiecte handmade la prețuri accesibile • Atmosferă liniștită, ideală pentru relaxare și descoperirea culturii locale

Viața de noapte care a făcut celebru Bangkokul Fiecare zonă are o personalitate distinctă și oferă ceva ușor diferit, potrivit pentru orice tip de grup care vrea viață de noapte. Iată lista cu cele mai bune zone de nightlife din Bangkok:

Sukhumvit Soi 11 Una dintre cele mai populare zone de petrecere din Sukhumvit este Soi 11, unde găsești de la rooftop baruri elegante, baruri de bere strălucitoare și cluburi go-go. Sukhumvit găzduiește și faimoasele zone de red light Nana Plaza și Soi Cowboy. Nana Una dintre cele mai vechi și cunoscute zone pentru expați din Bangkok. Aici găsești aproape orice tip de bar, club sau restaurant. Nana este cunoscută și pentru faimosul district roșu Nana Plaza, situat pe Sukhumvit Soi 4. Thonglor Oferă o atmosferă mai elegantă și rafinată. Există wine baruri, cluburi luxoase și cocktail baruri moderne. Este cunoscut ca una dintre cele mai trendy zone de nightlife din Asia. Ekkamai Aflat lângă Thonglor, Ekkamai devine rapid una dintre zonele preferate pentru un public alternativ. Este potrivit pentru muzică indie, beri artizanale și cocktailuri creative. Silom Ziua este centrul financiar al Bangkokului, echivalentul „Wall Street”-ului din Thailanda. Noaptea, zona se transformă complet, cu baruri, cluburi și multă activitate. Aici se află cluburi moderne, baruri elegante și zona Patpong, primul district roșu al orașului. RCA Royal City Avenue este una dintre cele mai cunoscute zone de distracție din Bangkok. Aici găsești cluburi mari, baruri și locații cu muzică live. Este ideală pentru cei care vor mai multe tipuri de entertainment într-un singur loc. Khaosan Strada faimoasă pentru backpackeri a revenit cu un look mai modern și mai bine organizat. Atmosfera este mai bună ca înainte, cu baruri noi, cluburi și restaurante, fiind una dintre cele mai populare zone pentru o noapte în Bangkok. Ce mâncăruri stradale merită încercate

Carne de porc cu tăiței cu ou Cea mai bună metodă de a înțelege țara este să mănânci street food. Aceste găluște de porc se potrivesc de minune cu tăițeii. Preparatul nu este picant, iar tăițeii completează felul principal. Mango sticky rice Unul dintre avantajele Bangkokului este că mâncare se găsește peste tot. Dacă te afli aici, nu rata faimosul desert mango sticky rice. Este unul dintre cele mai cunoscute deserturi din Thailanda. Mango-ul este foarte proaspăt, orezul lipicios este servit cu lapte de cocos, iar deasupra sunt semințe crocante. Combinatia este simplă, dar foarte reușită: mango dulce și moale, orez ușor dulceag și cremă de cocos care le leagă. Semințele adaugă textură. Khao Soi Khao Soi este un curry tip supă cu pui, tăiței moi în interior și tăiței crocanți deasupra. Preparatul este destul de picant, dar echilibrat, cu un gust intens de curry. Pork satay Pork satay este un preparat popular de street food. Bucățile de carne sunt gătite pe loc și servite cu sos de arahide. Sosul este dens, cremos și foarte bogat. Preparatul este mic, dar foarte consistent și satisfăcător. Pad Thai Pad Thai este considerat felul național al Thailandei. Conține tăiței de orez, ou și legume precum morcovi și germeni. Poți alege și pui, porc sau vită. Textura combină tăițeii moi cu legume crocante. Are un gust ușor sărat, cu note de sos de pește, dar rămâne echilibrat și proaspăt.

Cum te deplasezi rapid prin oraș Skytrain (BTS) Skytrain-ul este un tren suspendat, cunoscut și sub numele de BTS. Este util pentru a evita traficul aglomerat din Bangkok, mai ales în zonele considerate „noul Bangkok”, precum Silom, Sukhumvit și Siam Square. Trenurile circulă frecvent între 06:00 și 00:00, iar prețurile biletelor variază între 15 THB și 140 THB pentru un abonament de o zi. Automatele de bilete acceptă doar monede, însă ghișeele pot schimba bancnotele în monede. Metrou (MRT) Metroul din Bangkok (MRT) este o altă opțiune bună pentru deplasare, conectând zonele Sukhumvit și Silom cu Gara Hualamphong. Este ieftin: biletele costă între 16 THB (0,47 USD) și 42 THB, iar abonamentul de o zi costă 120 THB. Trenurile circulă frecvent între 06:00 și 00:00, conform introducingbangkok. Bărci Bangkok este împărțit în două de râul Chao Phraya, iar malul vestic (fost Thonburi) are încă un sistem extins de canale. Una dintre cele mai bune modalități de a vizita obiectivele de pe malul râului, precum Grand Palace și Wat Pho, este cu barca. Principalul debarcader (Tha Sathon / Central Pier) este conectat la stația BTS Saphan Taksin. • Chao Phraya Express Boat (steagul portocaliu): circulă la fiecare 10–20 de minute între 06:00 și 19:00. Biletul costă 15 THB și oprește în principalele debarcadere între Wat Rajsingkorn (sud) și Nonthaburi (nord). • Barca turistică (steagul albastru): circulă de la Central Pier până la Phra Athit / Banglamphu (stația 13 pe hartă). Pleacă la fiecare 30 de minute între 09:30 și 17:00 și oprește în 8 puncte principale. Biletul costă 40 THB. Biletele „all-day” de 150 THB vândute de comercianți nu sunt, de regulă, avantajoase. • Ferry-uri locale: pentru traversarea râului există feriboturi la fiecare câteva minute, costul fiind de aproximativ 3 THB. Taxi Deplasarea cu taxiul în Bangkok este surprinzător de ieftină, uneori chiar mai ieftină decât Skytrain-ul, fiind în același timp confortabilă și ușoară. Taxiurile trebuie să folosească aparatul de taxare (metru). Dacă șoferul refuză, este mai bine să alegi alt taxi. Tariful de pornire este 35 THB, iar cursele din centrul orașului costă de obicei între 60 și 90 THB. Taxele de drum (toll) sunt plătite de pasager. Dacă nu găsești un taxi cu metru, poți folosi aplicații precum Grab Taxi sau All Thai Taxi.

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