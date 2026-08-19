De la șezlonguri până la umbrele de soare, cei prinși încercând să își rezerve un loc dimineața sau noaptea târziu riscă amenzi de până la 500 de euro, potrivit The Sun.

În Torre del Greco, o localitate de coastă din apropierea orașului Napoli, autoritățile, inclusiv Garda de Coastă și poliția, au început să elibereze locurile „rezervate”.

Turiștii își lasă obiectele pe plajă peste noapte pentru a-și păstra locul.

În timpul unei acțiuni desfășurate dimineața pe una dintre plaje, numită Laghetto, autoritățile au confiscat până la 40 de obiecte, potrivit The Guardian.

Obiecte lăsate zile întregi pe plajă pentru rezervarea locurilor

Alte persoane s-au plâns că obiecte precum umbrelele de soare și măsuțele sunt lăsate nesupravegheate zile întregi de turiști care își rezervă astfel spațiul pentru a-l folosi ulterior.

Autoritatea portuară a declarat: „Este o practică ce se repetă în fiecare vară, dar este interzisă în mod expres.”

Aceasta a adăugat că „ocuparea plajei în acest mod încalcă reglementările privind administrarea zonelor care fac parte din domeniul public maritim”.

Oricine este prins lăsându-și lucrurile pe plajă după apusul soarelui pentru a-și păstra locul riscă o amendă de până la 500 de euro.

Printre plajele din Torre del Greco se numără Spiaggia libera Il Laghetto și Moon Beach.

Aceasta nu este singura destinație care ia măsuri împotriva celor care ocupă șezlongurile pentru a le rezerva.

Amenzi și în Spania pentru „rezervarea” locurilor pe plajă

Astfel de reguli sunt aplicate și de Consiliul Local din Calpe, în Costa Blanca.

Autoritățile locale din stațiunea spaniolă au dreptul să îndepărteze șezlongurile, prosoapele și umbrelele amplasate pe plaje înainte de ora 9:30.

Cei ale căror obiecte sunt ridicate trebuie să plătească pentru a le recupera și riscă o amendă de până la 250 de euro.

În Europa sunt aplicate și alte restricții, printre care interzicerea fumatului pe plaje și purtarea costumelor de baie în spații publice care nu sunt destinate plajei.