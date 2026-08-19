Un mare talent al echipei Bayern München, mijlocașul ofensiv german a stârnit îngrijorare după ce s-a prăbușit din nou pe teren, marți, în timpul meciului amical câștigat de echipa sa împotriva celor de la Heidenheim (2-4), potrivit News.ro.

Intrat pe teren în minutul 61, jucătorul în vârstă de 23 de ani a fost înlocuit opt minute mai târziu, fiind preluat de echipa medicală, în timp ce se afla în picioare și era conștient.

Momente de îngrijorare

Un episod care vine în continuarea celui petrecut sâmbăta trecută, cu ocazia meciului Bayern-Leipzig (3-1). Musiala, autorul ultimului gol al partidei (min. 81), a avut o stare de rău înainte de a fi înlocuit în minutul 86 (intrase pe teren în repriza a doua).

Firește, în urma acestor două momente de îngrijorare survenite unul după altul, cazul său ridică semne de întrebare în Germania.

„Mă simt bine”, a asigurat sportivul bavarez, care a postat un mesaj pe contul său de Instagram marți seara. Un mesaj scris, de asemenea, pentru a-și explica noua sa situație medicală.

„Mai presus de toate, sunt incredibil de recunoscător pentru toate mesajele și sprijinul vostru! Știu că mulți dintre voi sunteți îngrijorați. Vreau să vă liniștesc astăzi și să vă explic puțin mai mult: mi s-au diagnosticat episoade scurte și temporare de absență, care sunt ușor de tratat și sunt cauzate de o disfuncție neurologică. Acestea pot duce la momentele care s-au produs recent, cum ar fi în meciul cu Leipzig și acum la Heidenheim. Știu că pot părea înfricoșătoare la prima vedere, dar pentru mine, în prezent, fac pur și simplu parte din viața mea de zi cu zi”, a precizat internaționalul german (46 de selecții, 10 goluri).

„Nu există niciun risc suplimentar pentru sănătate”

Explicând „că nu există niciun risc suplimentar pentru sănătate dincolo de asta”, un Musiala „optimist” a adăugat că beneficiază de „cea mai bună îngrijire medicală posibilă în această privință”. El, care, în ciuda acestei încercări, nu intenționează să renunțe la fotbalul de performanță. Dimpotrivă. „Bayern și cei mai apropiați oameni ai mei sunt mereu alături de mine și mă susțin în acest parcurs. În strânsă consultare și comunicare regulată cu specialiștii, a fost dorința mea personală să fac față acestei provocări și, cu aprobarea neurologilor, să continui să fac ceea ce mă ajută cel mai mult în recuperarea mea: pur și simplu să-mi trăiesc viața de zi cu zi și să-mi urmez în continuare pasiunea de a juca fotbal. Am asumat responsabilitatea acestei decizii. Per ansamblu, sunt pe drumul cel bun”, a continuat el.

Și a concluzionat: „Ceea ce mă ajută cel mai mult în acest demers este să continui să urmăresc victoriile și titlurile alături de echipa mea, cu sprijinul vostru incredibil. Sper că acest lucru vă ajută să mă înțelegeți mai bine. În același timp, vă rog să înțelegeți faptul că doresc să păstrez această chestiune în cercul celor mai apropiați confidenți ai mei, al clubului și al experților.”

Ajuns în echipa de tineret a Bayernului în 2019, Jamal Musiala are un contract până în iunie 2030. A câștigat deja douăsprezece trofee, dintre care șase în Bundesliga.