Irlanda a aprobat o lege de referință pentru crearea primului registru public al agresorilor condamnați pentru violență domestică. Susținătorii inițiativei afirmă că aceasta va oferi oamenilor posibilitatea de a verifica dacă un potențial partener are un istoric de violență, scrie CNN.

Cunoscut sub numele de „Legea lui Jennie” (Jennie’s Law), proiectul de lege privind registrul condamnărilor pentru violență domestică a fost adoptat miercuri în Dáil (parlamentul irlandez), în urma unei campanii de ani de zile desfășurate de familia lui Jennifer Poole – o mamă a doi copii, în vârstă de 24 de ani, ucisă de fostul ei partener în aprilie 2021.

Poole nu știa că acesta avea un istoric de comportament abuziv, inclusiv o condamnare pentru agresarea unei foste partenere.

Registrul online va publica numele persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave de violență domestică, precum violul, agresiunea sexuală, strangularea (fără rezultat letal), hărțuirea, controlul coercitiv și distribuirea fără consimțământ a unor imagini intime.

Deși va fi public, registrul online va avea anumite limitări. Judecătorul cauzei va avea latitudinea de a decide dacă publicarea este justificată, în funcție de specificul cazului, iar numele agresorului va fi publicat doar dacă victima își dă consimțământul.

Informațiile publicate vor include detalii despre condamnare și pedeapsă și vor fi găzduite pe site-ul Serviciului Instanțelor din Irlanda (Irish Courts Service). Conform legii, agresorii vor putea solicita eliminarea numelui din registru nu mai devreme de trei ani de la data condamnării.

Mai multe femeie ucise în Irlanda în primele luni ale anului decât în tot anul trecut

Jason, fratele lui Poole, a descris registrul drept un „pas uriaș înainte” în schimbarea mentalității privind violența domestică. Anul trecut, el a declarat pentru postul irlandez RTÉ că măsura le va permite potențialelor victime să „știe cu cine trăiesc” – spre deosebire de sora sa, care nu știa că partenerul ei avea o condamnare anterioară și executase o pedeapsă cu închisoarea.

Parlamentarii au aplaudat în picioare familia Poole, prezentă în sală în momentul adoptării legii, potrivit relatărilor din presa locală.

Noul registru irlandez pare să plaseze țara într-o situație atipică în context european.

În Regatul Unit, „Legea lui Clare” (Clare’s Law) permite cetățenilor să solicite poliției informații despre istoricul de abuz sau violență al unei persoane, însă nu oricine are dreptul de a primi aceste informații.

Criticii sistemului din Regatul Unit susțin că acesta este afectat de întârzieri majore în procesarea solicitărilor și de rate de aprobare extrem de inconstante în rândul diferitelor unități de poliție.

Legislația Irlandei apare într-un moment în care problema femicidului a devenit o chestiune de o urgență sporită.

Săptămâna trecută, organizația Women’s Aid Ireland a raportat că opt femei au murit în urma unor acte de violență de la începutul anului și până în prezent, cifră care a depășit deja totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2025.

Potrivit organizației, una din trei femei din Irlanda a fost victima violenței domestice – o situație care oglindește media globală –, cea mai mare amenințare legată de violența de gen provenind din sfera vieții personale imediate a femeii, și nu din partea unor necunoscuți.

La nivel mondial, 83.000 de femei și fete au fost ucise intenționat în 2024 – cel mai recent an pentru care există date disponibile –, conform UN Women. Dintre aceste omucideri, 60% (aproape 50.000) au fost comise de un partener intim sau de un membru al familiei, a precizat organizația.

Aceasta înseamnă că 137 de femei și fete își pierd viața în fiecare zi, adică una la fiecare 10 minute, a mai arătat sursa citată.