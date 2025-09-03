Acestea sunt cele mai accesibile și cele mai scumpe 10 țări din lume în 2025

03-09-2025 | 12:37
Pe fondul creșterii costului vieții și al incertitudinilor economice globale, tot mai mulți oameni caută soluții financiare mai sustenabile. Unii expați au descoperit că mutarea în străinătate le poate ușura semnificativ povara financiară.

Pentru al cincilea an consecutiv, Vietnam este considerată cea mai accesibilă țară din lume pentru expați, clasându-se pe primul loc din 46 de destinații analizate în ceea ce privește finanțele personale, potrivit studiului Expat Insider 2025 realizat de InterNations, o platformă online și comunitate globală a expaților.

Studiul, desfășurat anual din 2014, a adunat răspunsuri de la peste 10.000 de expați reprezentând 172 de naționalități, care locuiesc în diverse țări și teritorii din întreaga lume.

Participanții la sondajul privind indicele finanțelor personale au fost rugați să evalueze:

  • satisfacția față de situația lor financiară,

  • costul general al vieții

  • și dacă venitul disponibil al gospodăriei le permite un trai confortabil în țara în care locuiesc.

Top 10 cele mai accesibile destinații pentru expați în 2025, potrivit InterNations:

  1. Vietnam (cea mai accesibilă)

  2. Columbia

  3. Panama

  4. China

  5. Thailanda

  6. Indonezia

  7. Filipine

  8. Mexic

  9. Malaysia

  10. Brazilia

Țările din Asia domină clasamentul când vine vorba de accesibilitate financiară pentru expați – cinci dintre primele zece sunt din Asia de Sud-Est: Vietnam, Thailanda, Indonezia, Filipine și Malaysia.

„Comparativ cu 2024, nouă dintre țările din top 10 și-au păstrat poziția. Singura noutate este Malaysia (locul 9), care a urcat în clasament de pe poziția 11”, se arată în raport. Remarcabil este că nicio țară europeană nu figurează în top 10.

În Vietnam, 89% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți de costul general al vieții, iar 87% au spus că venitul disponibil le este suficient sau mai mult decât suficient pentru un trai confortabil, comparativ cu media globală de 40% și 69%, respectiv.

Acest „spațiu financiar de respiro” explică și de ce unii expați aleg să rămână pe termen lung: 54% trăiesc în Vietnam de cinci ani sau mai mult, iar 30% spun că vor să rămână acolo pentru totdeauna, potrivit raportului.

În Columbia, majoritatea respondenților la sondaj au declarat că venitul disponibil le este suficient pentru un trai confortabil92% față de media globală de 69%. De asemenea, niciun expat din Columbia nu a menționat costul vieții ca o preocupare majoră înainte de mutare, un contrast puternic față de media globală de 21%, potrivit InterNations.

Între timp, Panama este deosebit de populară în rândul pensionarilor35% dintre expații de acolo erau deja pensionați, comparativ cu doar 11% la nivel global, arată datele.

Cele mai scumpe 10 țări pentru expați în 2025, potrivit InterNations:

  1. Norvegia (locul 37 din 46 la nivel global)

  2. Australia

  3. Irlanda

  4. Coreea de Sud

  5. Singapore

  6. Qatar

  7. Turcia

  8. Finlanda

  9. Regatul Unit (Marea Britanie)

  10. Canada (cea mai scumpă țară pentru expați în 2025)

Sursa: CNBC

