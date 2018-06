Zilele devin tot mai lungi, din cauza unui fenomen puţin cunoscut. În cât timp vor ajunge la 25 de ore

iStock

Cercetătorii de la Universitatea din Wisconsin și Madison au descoperit că, acum 1,4 miliarde de ani, luna a orbitat mult mai aproape de planeta Pământ.

Astfel, o zi a avut numai 18 ore, când corpul ceresc a fost mai aproape de Pământ, potrivit acestora, citează The Independent.

Studiul a mai arătat că Luna va continua să se îndepărteze de Pământ, determinând ca zilele să devină tot mai lungi.

Stefan Meyers, profesor la Universitatea din Wisconsin-Madison, coordonatorul studiului, a declarat că "pe măsură ce luna se îndepărtează, Pământul este ca un patinator care execută o piruetă, încetinind în timp ce își întinde brațele”.

Pentru a înțelege modul în care orbita Lunii afectează rotația Pământului, Meyers și echipa sa au folosit o metodă statistică, care leagă teoria astronomică și observarea geologică, pentru a reconstrui vechea istorie a sistemului solar.

Cercetătorul a mai adăugat: "Una dintre ambițiile noastre era să folosim această metodă pentru a dezvolta o scală geologică foarte veche. Vrem să studiem roci vechi de miliarde de ani într-un mod comparabil cu modul în care studiem procesele geologice moderne".

Fiecare componentă a sistemului solar are un câmp gravitațional care afectează celelalte corpuri din apropiere.

Aceste variații se numesc cicluri Milankovitch și pot chiar afecta mediul înconjurător al Pământului, deoarece ele influențează modul în care lumina soarelui este distribuită pe planetă.

Una dintre modalitățile în care Meyer a reușit să facă aceste calcule a fost analizarea sedimentelor de pe o stâncă veche de 90 de milioane de ani.

Se crede că Luna se îndepărtează de Pământ cu o rată de 3,82 cm pe an, deci vor fi sute de milioane de ani înainte de a se deplasa suficient de departe pentru ca oamenii să recalculeze durata unei zile la 25 de ore.

Folosirea artefactelor geologice, împreună cu datele despre viteza cu care se deplasează Luna față de Pământ, a permis profesorului Meyers să facă previziuni mai precise asupra istoriei Pământului.

Studiul a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

