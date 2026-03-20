Cercetări recente sugerează că îți poți menține creierul „în formă” la vârste înaintate nu doar prin învățarea unei limbi străine sau activități creative, ci și prin observarea păsărilor. Doar că trebuie să perseverezi cu această activitate.

Un studiu recent realizat de cercetători din Canada a arătat că persoanele cu experiență în observarea păsărilor au structuri cerebrale mai dense și mai complexe în regiunile asociate atenției și percepției, în comparație cu începătorii.

Modul în care ne folosim creierul îl poate remodela într-o anumită măsură, posibil chiar în feluri care să protejeze de declinul cognitiv odată cu înaintarea în vârstă, cred oamenii de știință.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.