Corespondent Știrile ProTV: „De ziua Copilului, Palatul Cotroceni a primit pe cei mici la sărbătoare cu jocuri, picturi, demonstrații de dresaj de câini și concursuri. La activități participă și partenera și copiii președintelui Nicușor Dan. În mijlocul distracției se află și colega mea Teodora Suciu. Bună ziua, Teodora, bun găsit aici la Palatul Cotroceni, putem spune că cel mai important, cel mai important este că copiii au voie bună, sunt plin de energie și-și serbează ziua de naștere cum pot mai frumos. Am văzut multe jocuri, de la ping-pong, tenis de masă și alergat în saci, tot felul de activități. S-au jucat mult și cu acei câini de salvare pe care îi antrenează mai multe ONG-uri din România. De altfel, și copiii președintelui sunt aici, în curtea Palatului, și s-au jucat și ei cu un astfel de câine. Au colorat și au făcut noduri cu cercetașii de aici. Și-au pusi dorințe și mai ales, ne-au dezvăluit ce își doresc să devină atunci când vor fi mari. Dacă cel mic, Antim, și-ar dori să devină arhitect, fetița președintelui ar vrea să cocheteze cu moda, să devină creatoare de modă.

Cum spuneam, mai multe ONG-uri sunt prezente aici. Alături de ei s-au făcut aceste activități, printre care și concursuri de cultură generală, lectură. De altfel, și Mirabela Grădinaru, partener a președintelui, le-a citit copiilor o poveste și aceste activități vor continua până după-amiază, ca cei mici să se bucure cât mai mult de această zi, care este doar pentru ei. La mulți ani, copii!”.