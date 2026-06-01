De la lansări de magazine la evenimente aglomerate, el câștigă bani doar așteptând - o meserie care pare banală, dar care s-a transformat într-o adevărată „industrie” a răbdării în marile orașe, relatează metro.co.uk.

Prima lui experiență a fost la deschiderea unui magazin Sephora din Liverpool, unde a stat 13 ore la coadă peste noapte, fără mâncare, apă sau echipament adecvat.

Pentru această misiune a fost plătit 250 de lire (aproximativ 290 de euro), iar ceea ce inițial părea o sarcină plictisitoare s-a dovedit a fi una plăcută.

De atunci, bărbatul spune că este dispus să stea la coadă „pentru absolut orice” — de la bilete la concerte până la lansări de produse. El își găsește clienți prin intermediul unei platforme și negociază tariful pentru fiecare job în parte.

„Este mult mai ușor dacă te împrietenești cu oamenii din coadă, pentru că ajungi să petreci mult timp cu ei. Atmosfera poate fi chiar distractivă”, a povestit el.

Deși pare o activitate relaxată, realitatea nu este mereu confortabilă. Nopțile pot fi reci, iar statul pe scaune de camping ore în șir devine obositor. Uneori, organizatorii evenimentelor oferă doar condiții minime de protecție, iar întârzierile sau haosul pot face experiența frustrantă.

Totuși, cererea pentru astfel de servicii este în creștere în marile orașe, unde oamenii sunt dispuși să plătească pentru a evita orele pierdute la cozi.

Pentru el, ceea ce pare un job „ciudat” a devenit o combinație între muncă, socializare și răbdare.