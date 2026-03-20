Horoscop lunar cu Neti Sandu, 20 martie – 20 aprilie 2026. Luna marilor decizii și a schimbărilor decisive pentru zodii

Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 20 martie – 20 aprilie 2026, evidențiind principalele mișcări astrale și modul în care acestea influențează deciziile, relațiile și echilibrul emoțional pe parcursul acestor săptămâni.

Este o perioadă foarte complicată, o adevărată aglomerație pe cer. De la începutul anului, planetele au stat în Capricorn, apoi s-au mutat, grupate, în Pești, iar acum se deplasează în Berbec. Perioada despre care vorbim este cea a zodiei Berbec, care începe pe 20 martie și se încheie pe 20 aprilie. Chiar din 20 martie, Mercur nu mai este retrograd — lucru care ne bucură — și își va continua mersul direct prin zodia Pești. Un alt eveniment important este intrarea lui Marte în Berbec, zodie în care se află în domiciliu. Avem, așadar, prima planetă în domiciliu — Marte în Berbec. Ulterior, pe 15 aprilie, intră și Mercur în Berbec. Până atunci însă, trebuie menționat că Venus, care a traversat deja Berbecul, pe 30 martie intră în zodia Taur, unde se află, de asemenea, în domiciliu. Astfel, avem două planete în domiciliu: Marte în Berbec și Venus în Taur. Citește și Horoscop 20 martie 2026, cu Neti Sandu. Ce aduce echinocțiul de primăvară pentru fiecare zodie Este foarte important să avem planete în domiciliu, pentru că putem obține maximum de la energia lor și le putem valorifica acolo unde avem nevoie. Cerul este, așadar, foarte încărcat de accente. Este o perioadă care include și Paștele. În Săptămâna Luminată, chiar din a doua zi, Marte începe să formeze conjuncții: mai întâi cu Uranus, apoi cu Saturn. După aceea urmează Luna Nouă — momentul în care Luna se alătură Soarelui în Berbec. Începând aproximativ din 15 aprilie, Mercur face conjuncții cu mai multe planete, iar pe 17 aprilie are loc Luna Nouă, când Soarele și Luna se află împreună în Berbec. Ulterior, Luna va trece și va face conjuncție cu fiecare dintre planetele aflate în această zodie. Avem și o Lună Plină pe 2 aprilie, când Luna se află în Balanță, iar Soarele în Berbec. Această opoziție creează o interacțiune care ajută ambele părți, dar aduce și un exces de energie pe care trebuie să-l gestionăm corect. Imaginea este ca și cum ar veni un curier la ușă cu foarte multe „pachete” — fiecare planetă vine cu anumite atribute, iar puse laolaltă trebuie să decidem rapid ce facem cu ele. Aici apare provocarea, atât pentru Berbec în această perioadă, cât și pentru fiecare dintre noi, în funcție de zona din viață în care avem Berbecul. Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Berbec Până pe 30 martie, Venus traversează zodia Berbec, iar pe 20 martie intră Soarele. După aceea, Venus își încheie tranzitul și ajunge în zodia Taur, unde se află în domiciliu. Acest lucru înseamnă că le poate aduce bani Berbecilor. În același timp, acumularea de planete în Berbec poate genera nevoia unei investiții. De exemplu, pot face o cerere la bancă pentru un credit. Este posibil ca unele demersuri să fi fost deja făcute, pentru că Mercur a fost retrograd și a ajutat la rezolvarea unor chestiuni financiare. Acum pot trece efectiv la acțiune, inclusiv la investiții imobiliare. Pentru că sunt implicate și Marte și Saturn în aceeași zodie, iar ulterior va veni și Mercur, pot apărea investiții importante: achiziția unei mașini, reparații în locuință sau alte cheltuieli concrete. Saturn poate indica un imobil — poate o clădire veche care trebuie reabilitată. Poate fi și o mașină veche pe care o înlocuiesc cu una nouă sau second-hand. În același timp, pot începe o viață nouă, pentru că sunt implicate planete cu energii diferite. Jupiter, marele benefic, se află în casa locuinței pentru Berbec, ceea ce poate aduce dorința — existentă încă de anul trecut — de a extinde spațiul locuibil sau chiar de a se căsători. Marte este în domiciliu în Berbec, lucru foarte important. El revine în această zodie o dată la doi ani. Însă, până pe 9 aprilie, traversează zodia Pești, ceea ce indică nevoia de a încheia lucruri din trecut. Pentru Berbec — dar, într-o anumită măsură, pentru toată lumea — perioada în care planetele traversează Peștii este una a lichidărilor. Mercur a retrogradat aici, în zona lucrurilor nerezolvate: casa ascunsă, casa bolilor cronice, a dușmanilor ascunși. Peștii reprezintă chintesența zodiacului, locul în care se procesează totul. Berbecul trebuie să încheie trecutul pentru a putea începe ceva nou. Fiind prima zodie, inițiatorul, „locomotiva” zodiacului, el deschide drumuri pentru ceilalți. Pentru ca Marte să-și valideze rolul de conducător, este esențial să nu tragă după el probleme vechi: fie ele sentimentale, financiare sau juridice. Este o perioadă de curățare și de restart. După aceea, va putea gestiona mult mai bine ceea ce urmează. Lucrurile se vor schimba semnificativ, mai ales pentru că Saturn va rămâne aproximativ trei ani în această zonă, iar Neptun chiar în jur de 20 de ani. Așadar, este multă viață de organizat și gestionat de acum înainte. Pentru Berbec, urmează o lună foarte încărcată, cu multă energie, iar acțiunea principală se desfășoară chiar în zodia lor.

Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Taur Pentru Tauri, vestea bună este că Venus, planeta guvernatoare, ajunge în zodia lor. În același timp, Uranus se află încă în Taur până pe 26 aprilie, când va intra în Gemeni. În intervalul 20 martie – 20 aprilie, avem practic două repere importante: Venus la intrare și Uranus aproape de ieșire. Acești doi „piloni” pot aduce o stare de bine. Venus oferă frumusețe, stil, prospețime, dorința de a ieși în societate, plăceri culinare, parfumuri, bijuterii — tot ce ține de estetică și senzualitate. În același timp, poate aduce și bani. Apare și nevoia de socializare, iar aici nu trebuie ignorat Jupiter, marele benefic, aflat în Rac. Pentru Taur, acest tranzit activează zona comunicării. Taurii au ocazia să-și îmbunătățească modul de exprimare și să iasă în față: să țină discursuri, să-și spună ideile, să atragă un public interesat de ceea ce promovează. Pot lucra împreună cu alții, pentru că este activată și zona grupurilor și a colectivității. Pentru Taur, această perioadă poate însemna o scenă deschisă — una bine luminată, în care sunt în centrul atenției. Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Gemeni Pentru Gemeni, accentul cade puternic pe zona financiară. Jupiter este direct și se află exact unde trebuie pentru a susține câștigurile. Vorbim despre bani obținuți din afaceri, colaborări sau chiar din speculații financiare, în spiritul lor antreprenorial. Există șanse reale de a obține venituri suplimentare, fie prin salariu, fie prin alte surse. Gemenii trebuie să profite de această perioadă pentru a-și îmbunătăți situația financiară. Totuși, la un moment dat, Jupiter va intra într-un anumit conflict cu Soarele aflat în Berbec, iar acest lucru poate aduce mici blocaje. De aceea, este esențial să-și folosească la maximum calitățile de negociatori. Trebuie să știe să ceară, să convingă, să obțină sponsorizări sau să facă investiții inspirate. Intuiția va juca un rol important — nu mai este suficientă atitudinea „lasă că știu eu”, pentru că pot apărea obstacole subtile, dar reale. Pot obține acei bani în plus doar dacă își activează toate abilitățile de comunicare și negociere. În același timp, planetele din Berbec acționează ca niște aliați pentru Gemeni. Pentru ei, Berbecul reprezintă casa prietenilor, a relațiilor și a sprijinului din partea celorlalți. Este suficient să-și exprime nevoile, iar ajutorul poate veni rapid, aproape ca un efect în lanț. Nu este vorba despre noroc, ci despre o configurație astrală favorabilă, în care planetele sunt exact unde trebuie. Gemenii trebuie doar să acționeze. Totuși, există și o parte mai dificilă: ceea ce se întâmplă în zodia Pești. Mercur și Marte tranzitează încă această zonă (Marte până pe 9 aprilie), ceea ce poate crea întârzieri sau confuzii. Perioada este, așadar, împărțită: jumătate sprijin, jumătate provocări. Fiecare zodie are de câștigat, dar și de depus efort. Este nevoie de mai mult „combustibil” pentru a obține rezultatele dorite, însă tocmai acest lucru aduce și satisfacția reușitei și perfecționarea abilităților.

Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Rac Pentru Rac, Jupiter rămâne cel mai important aliat — un adevărat susținător, impresar și protector. Racul trebuie să aibă curajul să ceară: să aspire la o funcție, la un titlu, la un premiu. Dacă adoptă atitudinea „nu contează”, înseamnă, de fapt, că nu se consideră suficient de valoros — iar atunci rezultatele vor întârzia să apară. În această perioadă, planetele din Berbec vor intra în tensiune cu Jupiter, ceea ce înseamnă că vor exista provocări. Soarele și Mercur sunt deja acolo, iar presiunea va crește. Ideea principală este că Racul trebuie să lupte pentru ceea ce își dorește. Planetele din Berbec, care activează zona carierei, pot funcționa ca un juriu exigent, ca niște examinatori severi. Chiar dacă Racul are „asul din mânecă” — pe Jupiter — va trebui să demonstreze că merită. Este o perioadă de testare, dar și de afirmare. Pe de altă parte, poate apărea și dorința de schimbare. După o perioadă în care nu au primit recunoașterea dorită, unii Raci pot decide să schimbe direcția profesională, chiar să-și caute un alt loc de muncă. Luna Plină și Luna Nouă intensifică aceste procese, aducând momente de decizie și clarificare. Pentru Rac, Berbecul reprezintă zona carierei, iar această perioadă poate aduce curajul de a încerca ceva nou — și, foarte posibil, cu rezultate bune. Este momentul să experimenteze, să își testeze limitele și să vadă până unde pot ajunge dacă își asumă riscuri calculate. Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Leu Pentru Lei, urmează o perioadă plină de energie, susținută de numeroasele planete aflate în zodia Berbec. Este important de știut că Jupiter urmează să ajungă în zodia Leu în lunile iunie–iulie, unde va rămâne aproximativ un an. Atunci va aduce oportunități importante și împlinirea unor dorințe, însă va fi nevoie și de efort personal. Până atunci, perioada actuală este una de reașezare. Leii trebuie să se lămurească în privința dorințelor lor și să-și pună ordine în viață. Mai sunt și niște plăți de făcut sau bani de recuperat, pentru că Mercur, cât timp a fost retrograd, a activat mai multe aspecte care acum trebuie finalizate. Planetele din Berbec creează o punte de susținere pentru Lei, ajutându-i în proiecte profesionale. De asemenea, pot apărea oportunități legate de studii — finalizarea unei facultăți, a unui doctorat — sau chiar planuri de călătorie. Această zonă ține de examene, acte oficiale și legalizări, iar în paralel există și influențe care vizează rezolvări de tip notarial sau alte chestiuni administrative. Este esențial ca Leii să-și pună lucrurile în ordine și să încheie restanțele. În momentul în care Jupiter va intra în zodia lor, va „verifica” tot ce nu este pus la punct — fie că vorbim despre acte, carieră sau viață personală. Unde găsește nereguli, va interveni corectiv. De aceea, este important să fie pregătiți și să nu lase lucrurile neterminate. Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Fecioară Pentru Fecioare, perioada rămâne una de confruntări și clarificări, mai ales în zona relațiilor. Marte continuă să tranziteze, până pe 9 aprilie, zodia Pești — sectorul partenerial pentru Fecioară. Aici a fost și Mercur retrograd, ceea ce a adus situații de rezolvat în relații, fie personale, fie profesionale. Aceste influențe obligă Fecioarele să pună ordine în aspecte legate de muncă, autoritate, relația cu șefii sau colaborările. De asemenea, trebuie rezolvate chestiuni administrative, acte sau proiecte restante. În plan personal, pot exista neînțelegeri în cuplu sau chiar procese. Totuși, pentru că Mercur nu mai este retrograd, există șanse mari de împăcare și de reluare armonioasă a relațiilor. Un element foarte favorabil este intrarea lui Venus în Taur, care aduce echilibru, confort și armonie. Situațiile tensionate se pot calma, iar Fecioarele își pot recăpăta liniștea. În plus, Jupiter continuă să susțină zona relațiilor, iar ajutorul poate veni chiar fără să fie cerut. Se pot rezolva multe situații prin sprijin din exterior. Planetele din Berbec activează pentru Fecioară zona bunurilor comune, a moștenirilor și a proceselor. Pot apărea rezolvări legate de proprietăți, recuperări financiare sau chiar decizii juridice importante, amânate de mult timp. Saturn poate aduce finalizări în cazuri vechi — de exemplu, o sentință favorabilă într-un proces sau recuperarea unui bun. De asemenea, pot exista și rezolvări de ordin moral sau familial, cum ar fi stabilirea custodiei unui copil. Este o perioadă intensă, în care se împletesc procesele și soluțiile. În același timp, pot apărea și unele probleme de sănătate, însă partea bună este că există șanse reale de vindecare și de clarificare a situațiilor medicale.

Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Balanță Pentru Balanță, casa partenerială este extrem de încărcată, plină de planete care acționează în moduri diferite. Acest lucru poate aduce multiple oferte de colaborare, negocieri și oportunități profesionale. Balanța își dorește să ceară mai mult: un salariu mai bun, condiții de lucru mai avantajoase sau diverse beneficii — vouchere, bonusuri, recunoaștere. Însă poate fi surprinsă de faptul că apar și alte propuneri, unele chiar neașteptate, inclusiv din partea actualului angajator. Pentru că sunt multe planete implicate, situațiile sunt variate și uneori imprevizibile. Venus, guvernatoarea Balanței, aflată în Taur, aduce un plus de stabilitate și poate facilita obținerea unor beneficii importante, inclusiv unele care trebuiau să apară mai demult. În același timp, Jupiter, aflat în zona succesului, poate aduce sprijin financiar: o sponsorizare, o indemnizație sau resurse pentru a pune în practică un proiect personal sau o mică afacere. Totuși, cea mai sensibilă zonă rămâne relația de cuplu. Dacă au existat tensiuni, acestea se pot amplifica sau, dimpotrivă, pot duce la o clarificare definitivă. Influențele lui Saturn, Neptun și Marte pot crea atât conflicte, cât și decizii radicale — fie o ruptură, fie o împăcare clară și matură. La începutul lunii aprilie, pe 2 aprilie, are loc Luna Plină pe axa Balanță–Berbec, ceea ce intensifică aceste tensiuni. Luna, aflată în Balanță, se opune Soarelui din Berbec și activează toate planetele din această zonă, amplificând emoțiile și presiunea deciziilor. După aproximativ două săptămâni, urmează Luna Nouă în Berbec, care aduce un nou început, dar tot în contextul acestei acumulări de energie. Presiunea asupra Balanței este foarte mare și este esențial să știe exact ce își dorește. Totuși, fiind vorba despre relații, deciziile nu pot fi luate unilateral. Este important ca și partenerul să-și exprime punctul de vedere, iar soluțiile să fie găsite împreună. Este o perioadă complexă, cu multe variabile, dar și cu potențial de clarificare majoră. Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Scorpion Pentru Scorpioni, există un sprijin important: intrarea lui Venus în Taur, care activează zona partenerială și poate aduce armonie în relații. Totuși, lucrurile nu sunt complet simple. Planetele din Berbec influențează zona muncii și a sănătății, ceea ce poate aduce un volum mai mare de activitate sau schimbări la locul de muncă. Pot apărea situații precum înlocuirea unui coleg, colaborarea cu persoane dificile sau tensiuni în colectiv. Aceste „fricțiuni” pot afecta atmosfera de lucru și pot necesita adaptare rapidă. Pe de altă parte, această zonă este legată și de sănătate, dar și de familie, în sens mai larg. Pot apărea probleme de sănătate — fie personale, fie ale unor membri ai familiei, în special mai în vârstă. Există și nemulțumiri legate de bani, pentru că această zonă guvernează și veniturile din muncă. Pot apărea frustrări legate de salariu sau de efortul depus în raport cu recompensele. Este un sector de viață complex, cu mai multe niveluri de manifestare: muncă, sănătate, bani și relații cotidiene. Provocarea principală este reacția rapidă. Evenimentele se desfășoară simultan, iar Scorpionii trebuie să ia decizii pe loc. Dacă întârzie, pot pierde oportunități importante sau pot rămâne în urmă în anumite contexte profesionale. Este esențial să proceseze rapid informațiile și să acționeze în favoarea lor, dar fără a-i afecta negativ pe ceilalți. Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Săgetător Săgetătorul se armonizează foarte bine cu energia din Berbec, fiind ambele semne de foc. Din această zonă își extrage inspirația și impulsul de care are nevoie. Perioada îl poate face mai inventiv, mai creativ, mai deschis către călătorii și socializare. Poate întâlni oameni care să-l inspire sau să-i dea un impuls important. Deși are în mod natural inspirație, uneori are nevoie de un stimul exterior — iar acum îl primește. Este activată și zona iubirii, a copiilor și a creativității. Pot apărea planuri de vacanță, rezervări sau dorința de a pleca într-o călătorie, poate chiar într-o destinație exotică, în perioada Paștelui sau mai târziu. Totuși, lucrurile pot evolua rapid, iar Săgetătorul se poate trezi în situația de a lua decizii pe repede înainte. Partea bună este că planetele din Berbec nu pun o presiune negativă directă asupra lui. În schimb, Mercur și Marte, cât timp tranzitează zodia Pești (până pe 9 aprilie), mai pot aduce mici întârzieri sau obstacole — un fel de „frână” care îl temperează. Venus, aflată în zona muncii, aduce un climat mai plăcut la serviciu, colegi mai amabili și chiar oportunități financiare. În perspectivă, Uranus urmează să intre în zona partenerială, ceea ce poate aduce schimbări neașteptate. Nu este neapărat ceva negativ, dar va fi cu siguranță surprinzător.

Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Capricorn Pentru Capricorn, accentul cade puternic pe relații. Jupiter se află în casa partenerială și îl susține: poate primi un sfat valoros, o direcție clară sau sprijin într-un proiect personal. Este o perioadă în care relațiile pot aduce beneficii reale. Relația de cuplu trebuie să capete stabilitate. Jupiter va rămâne aici până în iunie și „analizează” această zonă: dacă relația este potrivită sau dacă trebuie schimbată direcția. Există însă și tentații. Venus, aflată în Taur, poate aduce atracții noi sau situații care pun la încercare stabilitatea relațională. Unele cupluri pot fi la început, într-o fază intensă emoțional, dar ulterior pot apărea clarificări mai concrete. Este important ca fiecare să ia decizii conștiente, asumate, atât cu mintea, cât și cu sufletul, fără a face alegeri în detrimentul propriu sau al altora. În același timp, planetele din Berbec activează zona locuinței și a vieții de familie pentru Capricorn. Marte, aflat în domiciliu în Berbec, aduce tensiune și necesitatea de acțiune. Pot apărea situații precum: renovări, construcții, reparații sau chiar restructurări majore în plan domestic. Aceste activități pot fi benefice, pentru că ajută la consumarea energiei tensionate. Dacă nu este direcționată corect, această energie poate genera conflicte sau situații neplăcute. De aceea, este important ca Capricornul să aibă un plan și să acționeze conștient. De asemenea, trebuie să fie atent la sănătate și la deciziile impulsive — de exemplu, să nu se apuce de lucruri pe care nu le stăpânește, pentru a evita complicații. Pe de altă parte, influențele din Pești mai atenuează din presiune, astfel încât nu totul va fi resimțit la intensitate maximă. Este o perioadă activă, cu provocări, dar și cu posibilitatea de a construi ceva solid, dacă energia este folosită corect.

Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Vărsător Pentru Vărsător, Pluto se află în continuare în zodia lor și acționează în profunzime, așteptând ca nativul să ajungă la conștientizări importante. În același timp, casa comunicării este foarte activă, cu multe planete implicate. Vărsătorii pot avea întâlniri, pot ține conferințe, pot aduna oameni în jurul lor și pot iniția proiecte importante. Este o perioadă favorabilă colaborărilor și schimbului de idei. Planetele din Berbec sunt aliați pentru Vărsător și îi susțin în demersurile lor. În paralel, există influențe care îi ajută să rezolve probleme legate de serviciu și de familie — aspecte pe care trebuie să le clarifice până în iunie. Venus, aflată în Taur, aduce dorința de a face schimbări în locuință. Pot apărea cheltuieli pentru casă, mai ales în contextul sărbătorilor de Paște, când își doresc un ambient mai plăcut. Pe termen mai lung, perspectivele sunt foarte bune: Uranus va intra în Gemeni (în jurul datei de 26 aprilie), iar Jupiter va ajunge în zona partenerială în lunile iunie–iulie. După o perioadă mai dificilă, Vărsătorii încep să „respire” și să valorifice ceea ce au acumulat. Au resurse și idei pe care le pot transforma în rezultate concrete. Horoscop 20 martie – 20 aprilie 2026 – Pești Pentru Pești, perioada marchează o eliberare și o etapă de încheiere. După ce Saturn și Neptun au stat în zodia lor, au fost nevoiți să analizeze profund anumite aspecte din viață și să corecteze lucruri care nu funcționau corect. Mercur, aflat în retrogradare în Pești, i-a obligat să încheie situații din trecut, în special cele nerezolvate. Ulterior, Saturn și Neptun se mută în zona banilor și a contractelor de muncă, ceea ce aduce un accent clar pe valoarea financiară. Peștii trebuie să învețe să aprecieze banii și să gestioneze corect resursele. Mercur i-a determinat să-și rezolve problemele financiare: să plătească datorii, să nu mai lase restanțe. În același timp, Marte, aflat în tranzit prin această zonă până pe 9 aprilie, a acționat ca un factor de presiune, obligându-i să corecteze rapid greșelile. După 9 aprilie, Marte părăsește această zonă, iar pe 15 aprilie pleacă și Mercur. Astfel, presiunea scade, iar planetele se mută în casa banilor. Peștii au de recuperat sume de bani și trebuie să analizeze dacă sunt mulțumiți de contractele și colaborările actuale. Jupiter rămâne un aliat important, aducând sprijin atât în plan sentimental, cât și profesional. Există șanse ca banii să vină din urmă, din surse care păreau blocate. Este însă nevoie de implicare: trebuie să insiste, să trimită mesaje, să dea telefoane, să meargă personal sau chiar să apeleze la instanță, dacă este cazul. Perioada este una de recuperare și de închidere a datoriilor karmice și materiale. Peștii trebuie să-și recupereze banii, drepturile și bunurile pierdute, pentru a putea începe un nou capitol. În perspectivă, intrarea lui Jupiter în Leu va deschide o etapă nouă în plan profesional și, posibil, schimbări legate de locuință — însă acestea țin de perioada următoare.

