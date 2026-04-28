Cercetarea, publicată în National Library of Medicine, arată că, în experimente pe șoareci, tratamentul cu fenofibrat a fost asociat cu îmbunătățirea funcțiilor cognitive, precum memoria și capacitatea de învățare, dar și cu o funcționare mai eficientă a inimii odată cu înaintarea în vârstă.

La nivel molecular, rezultatele indică mecanisme relevante pentru procesul de îmbătrânire.

„Medicamentul prelungește telomerii și reduce senescența celulară, ceea ce ar putea însemna o încetinire a îmbătrânirii țesuturilor”, a explicat Núria Casals, cercetător în cadrul Departamentului de Științe Biomedicale al universității spaniole.

