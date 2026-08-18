Autorul publicației britanice a petrecut 12 zile într-o călătorie prin Harghita, pornind din Brașov și explorând zone precum Lacul Sfânta Ana, Lacul Roșu, Cheile Bicazului, Munții Gurghiu, Harghita Mădăraș și Lacul Zetea.

Publicația notează că regiunea rămâne încă puțin cunoscută în rândul turiștilor străini și că 85% dintre vizitatorii Harghitei sunt români.

„O vacanță aici costă o fracțiune din cât ar costa în Dolomiți sau în Alpii francezi ori elvețieni”, scrie britanicul.

Prețuri mici și o zonă fără aglomerație

Pe lângă prețurile mai mici, jurnalistul remarcă și faptul că zona este mult mai puțin aglomerată, ceea ce contribuie la o experiență turistică mai autentică.

Unul dintre principalele puncte de atracție este natura sălbatică. Harghita are una dintre cele mai mari densități de urși din Europa, iar autorul povestește că a văzut inclusiv o ursoaică și puiul ei în timp ce mergeau prin pădure, în apropierea șoselei. În cadrul unei alte experiențe, la un observator pentru fauna sălbatică, a urmărit patru urși care se hrăneau.

Călătoria a inclus și Lacul Sfânta Ana, descris drept singurul lac vulcanic din România, o plimbare prin Tinovul Mohoș și o excursie cu caiacul pe Lacul Zetea, unde turiștii pot avea chiar șansa de a vedea urși venind la apă.

În ultimii ani, România a atras tot mai mulți turiști străini

În 2025, Via Transilvanica, traseul care unește nordul Bucovinei de malul Dunării, a atras anul trecut 120.000 de turiști din peste 60 de țări. Este un număr record care i-a făcut pe inițiatori să lanseze un nou obiectiv ambițios. Traseul spectaculos s-ar putea extinde în Maramureșul istoric și în Țara Oașului, alte ținuturi de poveste din țara noastră.