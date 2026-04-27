Departamentul de Justiţie al SUA a anunţat că va relaxa imediat restricţiile pentru anumite produse pe bază de marijuana şi va accelera procesul de reclasificare a acesteia ca substanţă mai puţin periculoasă, marcând una dintre cele mai importante schimbări de politică antidrog din ultimele decenii, transmite Reuters.

Măsura nu legalizează complet marijuana la nivel federal, dar este de natură să transforme industria cannabisului, evaluată la aproximativ 47 de miliarde de dolari, care s-a confruntat până acum cu obstacole semnificative privind taxarea şi accesul la finanţare.

Conform noilor reguli, produsele de marijuana reglementate la nivel de stat vor fi mutate din categoria substanţelor extrem de periculoase, unde se află droguri precum heroina, într-o categorie mai permisivă, alături de medicamente cu potenţial moderat de abuz. De asemenea, produsele aprobate de Administraţie pentru Medicamente şi Alimente vor fi incluse în această categorie.

Procurorul general interimar, Todd Blanche, a declarat că autorităţile vor accelera şi o procedură mai amplă de reclasificare a tuturor utilizărilor plantei.

Schimbarea vine după un ordin executiv emis în decembrie de preşedintele Donald Trump, care a cerut relaxarea restricţiilor. Măsura este aşteptată să reducă barierele pentru cercetare, să diminueze povara fiscală şi să faciliteze accesul companiilor la finanţare.

Doar două state americane, Idaho și Kansas, interziceau complet utilizarea marijuanei

Companii din industrie, precum Tilray Brands, Canopy Growth şi Trulieve Cannabis, ar putea beneficia direct de această decizie, inclusiv prin extinderea cercetării în domeniul utilizărilor medicale, cum ar fi tratamentul durerii, anxietăţii sau simptomelor asociate cancerului.

Pe pieţele financiare, acţiunile companiilor din sector au crescut iniţial cu 6% până la 13% după anunţ, însă ulterior au pierdut din avansuri, pe fondul reacţiilor investitorilor la impactul limitat pe termen scurt.

În prezent, marijuana este legalizată pentru uz recreaţional în 24 de state americane şi în Washington D.C., iar în 40 de state este permisă în scop medical. Doar două state, Idaho şi Kansas, interzic complet utilizarea.

Autorităţile vor începe pe 29 iunie procedurile oficiale pentru a colecta dovezi şi opinii de specialitate privind reclasificarea, în timp ce dezbaterea politică rămâne divizată, unii critici avertizând asupra riscurilor legate de consum şi siguranţă publică.