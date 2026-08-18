Imaginea arată o hartă a strâmtorii care separă Golful Persic de Golful Oman, cu un cerc care marchează Strâmtoarea Ormuz şi textul „NOUL teritoriu al Statelor Unite", împreună cu o fâşie albastră, roşie şi albă cu stele, ilustrând drapelul SUA, scrie Agerpres.

Trump revendică Strâmtoarea Ormuz

Trump afirmase vinerea trecută că intenţionează să preia Strâmtoarea Ormuz ca „teritoriu american" după „înfrângerea Iranului", ridicând tonul în faţa Teheranului în timp ce negocierile cu acesta sunt în continuare în impas, iar acordul provizoriu de încetare a focului convenit în iunie a expirat, dar între timp Statele Unite au reluat oricum bombardamentele împotriva Iranului.

„După ce vom termina de învins Iranul, care este învins foarte rău, voi declara foarte curând Strâmtoarea Ormuz teritoriu al SUA, în esenţă. Avem o blocadă (împotriva Iranului n.red). Nicio navă nu trece decât dacă vrem noi să treacă", a spus Trump la un miting politic la New York.

Anterior, el menţionase deja ideea ca SUA să „păstreze" Strâmtoarea Ormuz, susţinând că armata americană controlează acum acest coridor navigabil după ce bombardamentele americane au decimat capacităţile militare iraniene.

Trump spune că SUA controlează strâmtoarea

„Statele Unite au controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. Cred că o vom păstra!", a scris Trump miercurea trecută tot pe Truth Social, adăugând că „Iranul nu poate face nimic în această privinţă".

Luni a expirat încetarea focului de 60 de zile convenită de SUA şi Iran printr-un acord de pace provizoriu semnat pe 17 iunie, dar între timp eşuat.

Respectivul acord a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.

Pe 8 iulie, după ce a acuzat Iranul că a atacat nave în Strâmtoarea Ormuz, Trump a ordonat reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului, după trei luni în care acestea fuseseră oprite printr-un armistiţiu ce a suspendat campania militară americano-israeliană lansată pe 28 februarie.

Mai mult, Trump a spus atunci că nu mai consideră valabil acordul din iunie şi a ordonat de asemenea reimpunerea blocadei navale asupra porturilor Iranului, care a ripostat atacurilor americane prin noi lovituri asupra bazelor americane în ţările aliate SUA în regiune şi prin blocarea din nou a Strâmtorii Ormuz.