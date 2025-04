Studiu: Un antiviral existent a obţinut rezultate pozitive în prevenirea răspândirii gripei

Rezultatele ar putea schimba modul în care sunt abordate viitoarele focare de gripă, oferind o strategie dublă de protecţie atât pentru pacient, cât şi pentru membrii familiei.

În cadrul unui studiu clinic internaţional de fază III, condus de epidemiologi de la Universitatea Michigan, cercetătorii au descoperit că baloxavir marboxil (Xofluza) încetineşte semnificativ eliminarea virală, procesul prin care se infectează persoanele apropiate.

Studiul Centerstone a implicat 1.457 de pacienţi pozitivi la gripă, cu vârste între 5 şi 64 de ani, şi 2.681 de membri ai familiei. Pacienţii au primit fie antiviralul, fie un placebo, iar contactele acestora au fost monitorizate pentru a detecta transmiterea gripei.

Potrivit rezultatelor, publicate săptămâna aceasta în New England Journal of Medicine - NEJM, o singură doză din acest antiviral scade şansele de transmitere a virusului gripal către membrii familiei cu aproximativ 30%.

„Rezultatele indică un potenţial ridicat de reducere a incidenţei gripei", a declarat Adam Lauring, coautor al studiului şi şef al Diviziei de Boli Infecţioase din cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii Michigan.

Alte antivirale împotriva gripei necesită administrare zilnică timp de cinci zile, dar acest medicament este administrat într-o singură doză, ceea ce îl recomandă drept o soluţie mai simplă pentru prevenirea şi controlul gripei, notează autorii studiului.

„Constatările vin să justifice utilizarea baloxavirului în practica clinică, întrucât asigură o evoluţie mai scurtă a bolii, cu mai puţine complicaţii, şi limitează posibilitatea de transmitere a infecţiei”, au precizat autorii, citaţi într-un comunicat.

Acest tratament antiviral, capabil să diminueze cantitatea de particule virale eliminate, deschide noi perspective şi în lupta împotriva gripei aviare, spun cercetătorii.

Deşi nu a fost studiat încă pentru gripa aviară la animale, cercetările de laborator au arătat că antiviralul inhibă replicarea acestor tulpini de virus gripal.

Studiul a fost finanţat de grupul farmaceutic elveţian Roche şi susţinut de Centrul pentru Cercetare şi Dezvoltare Biomedicală Avansată (Biomedical Advanced Research and Development Authority), parte a Departamentului pentru Sănătate şi Servicii Umane (Department of Health and Human Services) din Statele Unite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: