Ducesa de Sussex a postat sâmbătă, pe Instagram, o fotografie în care Ducele de Sussex o ține în brațe pe fiica lor în vârstă de 4 ani. Lilibet, îmbrăcată într-o rochie roz și colanți asortați, ținea în mână un buchet de baloane, potrivit Page Six.

Harry, care îl are și pe fiul Archie, în vârstă de 6 ani, împreună cu actrița din „Suits”, putea fi văzut zâmbind către fiica sa. Deși, de-a lungul anilor, au oferit doar imagini rare cu copiii lor, chipul lui Lilibet este vizibil în fotografie.

„Acești doi + Archie = Iubiții mei pentru totdeauna”, a scris Markle, în vârstă de 44 de ani, în descrierea postării.

Postarea emoționantă a venit după ce gazda emisiunii „With Love, Meghan” și fondatorul Invictus Games au sărbătorit mai devreme această zi, cu o cină romantică la restaurantul Funke din Beverly Hills, vineri.

Pentru ieșirea în oraș, Markle a purtat o jachetă maro cu guler negru și pantaloni negri, în timp ce Harry a ales o jachetă neagră și o pereche de blugi asortați.