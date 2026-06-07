Pacienții din cadrul studiului care au primit injecții săptămânale cu retatrutidă timp de 40 de săptămâni au slăbit de peste patru ori mai mult decât cei din grupul placebo, în timp ce scăderea medie a glicemiei pe termen lung (HbA1c) a fost de peste două ori mai mare decât în cazul grupului placebo, scrie The Guardian.

Cum funcționează medicamentul cu triplă acțiune

Acest medicament cu triplă acțiune hormonală imită trei hormoni intestinali care contribuie la controlul apetitului, al glicemiei și al metabolismului: GLP-1, GIP și glucagonul.

Spre deosebire de alte medicamente pentru diabet, precum Ozempic și Wegovy, care vizează în principal calea GLP-1 pentru a reduce apetitul, sau Mounjaro, care conține GLP-1 și GIP pentru a controla nivelul glicemiei, retatrutida acționează și asupra receptorului de glucagon, ceea ce contribuie la creșterea consumului energetic.

În cadrul studiului, publicat în revista Lancet, 930 de adulți cu diabet de tip 2 au fost repartizați aleatoriu pentru a primi 4 mg, 9 mg sau 12 mg de retatrutidă sau un placebo.

Niciunul dintre aceștia nu lua deja medicamente pentru diabet, iar toți prezentau niveluri ale glicemiei controlate insuficient și un IMC de cel puțin 23.

Au fost monitorizate nivelurile glicemiei (HbA1c), greutatea, nivelurile de colesterol și alți indicatori de sănătate, iar eventualele efecte secundare au fost înregistrate.

Scădere semnificativă a glicemiei și a greutății

După 40 de săptămâni, scăderea medie a HbA1c a fost de aproximativ 1,7–1,9 puncte procentuale pentru participanții care au primit retatrutidă, comparativ cu 0,8 în cazul celor care au primit placebo.

De asemenea, participanții au pierdut în medie aproximativ 11,5% până la 15,3% din greutatea corporală în cazul celor tratați cu retatrutidă, față de 2,6% în cazul celor din grupul placebo. Colesterolul și tensiunea arterială s-au îmbunătățit, de asemenea, la pacienții tratați cu medicamentul activ.

14 participanți au prezentat reacții adverse grave în timpul studiului, dintre care doi din grupul placebo.

Pentru majoritatea participanților, reacțiile adverse au fost ușoare până la moderate și s-au atenuat în timp, cele mai frecvente fiind simptomele gastrointestinale.

Un potențial nou standard în tratamentul diabetului

Autorii afirmă că acest nou medicament cu triplă acțiune are potențialul de a îmbunătăți rezultatele clinice la unii pacienți, inclusiv printr-o pierdere mai semnificativă în greutate, în special în cazul celor care au nevoie de tratamente mai intensive pentru gestionarea diabetului de tip 2.

În prezent, sunt în desfășurare studii clinice suplimentare.

Aceste concluzii vin în completarea rezultatelor prezentate de producătorul Eli Lilly, care sugerează că retatrutida s-a dovedit extrem de eficientă în reducerea greutății la pacienții cu obezitate.