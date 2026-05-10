Trebuie să ținem cont că rezistența la insulină apare și dacă nu suntem supraponderali, iar această rezistență distruge toate sistemele metabolice ale organismului, dacă nu este tratată cu mișcare.

În lipsa mișcării, sedentarismul dezvoltă invariabil așa numita rezistență la insulină. Celulele din mușchi, din ficat ori din grăsime nu răspund eficient la hormonul insulină. Determină pancreasul să producă în exces insulină. Așa crește glicemia și apare prediabetul. Dar problema se tratează cu mișcare, pentru că mușchii trag singuri glucoza din sânge.

Bogdan Pascu, medic endocrinologie pediatrică: „Tratamentul principal din punctul meu de vedere este activitatea fizică pentru insulino-rezistență. În momentul în care activez mușchii, glucoza din sânge intră majoritar pasiv din mușchi. Ce înseammă asta? Că insulina nu mai este necesar să crească la un nivel atât de ridicat. Practic, reușesc să-mi controlez vârfurile de glicemie făcând activitate fizică. Este important că efectul ăsta e păstrat până la 24-48 de ore”.

Activitate fizică deschide în mușchi - ușițe pentru glucoza din sânge. Glucoza din sânge intră în celulele musculare, fără să secretăm insulină. Protejăm astfel pancreasul.

Corespondent PRO TV: „Datorită acestor ușite din mușchi, care se numesc GLUT 4, avem nevoie de efort fizic în fiecare zi. Dar dacă ați făcut efort fizic mare azi, vor rămâne deschise până la 48 de ore. Ce însemnă asta? E util ca măcar o dată la 2 zile să avem cel puțin o oră de efort fizic, ca să muncim să dispară rezistența la insulină, implicit grăsimea de pe abdomen”.

Rezistența la insulină cu obezitate beneficiază acum de tratament injectabil cu GLP1 și GIP. Vorbim de doi hormoni umani, pe care industria farmaceutică i-a copiat. Scade colesterolul simultan. De asemenea, scade tensiunea.

Elena Drăgan, medic primar endocrinolog: „Tensiunea scade pentru că scad kilogramele. Ne așteaptăm să vedem o scădere de aproximativ 10 unități coloană mercur tensiune sistolică. În practică, vedem tineri obezi, care au hipertensiunea nu foarte mare, dar care necesită tratament, pot să scape de tratamentul antihipertensiv doar prin faptul că au scăzut în greutate. Tot din practică vedem persoane cu diabet și pot să iasă din zona de risc //cu ajutorul tratamentului și a scăderii ponderale”.

Înainte de tratamentul injectabil, sunt necesare ecografia abdominală și ecografia de tiroidă. Sunt necesare de asemenea analize de sânge.