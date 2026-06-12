Medicului i s-a făcut rău, iar în ciuda eforturilor depuse de colegii săi acesta nu a mai putut fi salvat. Colegii săi îl descriu ca „un exemplu autentic de dăruire”. „Ne vor rămâne vii în amintire zâmbetul său cald, bunătatea sa şi profesionalismul ireproşabil”, afirmă aceştia.

Conducerea Spitalului Municipal Mangalia a anunţat că doctorul Liviu Mocanu a fost un exemplu de profesionalism şi dăruire.

Dr. Liviu Mocanu a fost șeful Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța

”Dispariţia sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală şi în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaşte şi de a-i fi alături. Prin competenţa, devotamentul şi empatia sa, Dr. Mocanu Liviu a fost un exemplu autentic de profesionalism şi dăruire. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima tristeţea pe care o simţim şi golul pe care îl lasă în urma sa. Ne vor rămâne însă vii amintirea zâmbetului său cald, a bunătăţii sale şi a profesionalismului ireproşabil”, au transmis reprezentanţii Spitalului Municipal Mangalia.

Liviu Mocanu a condus în perioada 2005 – 2009 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Constanţa, iar ulterior a fost director al Spitalului Municipal Mangalia.

Medicul va fi înmormântat sâmbătă la Constanţa.