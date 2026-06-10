Conform primelor informații, bărbatul ar fi suferit un infarct și ar fi rămas cu piciorul pe pedala de accelerație.

Mașina lui a continuat să se deplaseze necontrolat pe șosea, a sărit peste un sens giratoriu și s-a răsturnat pe plafon. Medicii au intervenit de urgență pentru a-l salva pe conducătorul auto, dar au fost nevoiți să declare decesul.

Între timp, polițiștii au început cercetările la fața locului. Au obținut imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, pe care urmează să le analizeze, pentru a face lumină în acest caz.