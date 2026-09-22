Dar și despre soluțiile luate în calcul pentru formarea guvernului ori posibilitatea alegerilor anticipate.

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând, pentru a prezenta o viziune pentru România și, în al doilea rând, pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar. Și, în al treilea rând, din respect față de Constituția României și față de președinte.”

Siegfried Mureșan: „Astăzi economia e stabilizată. Sper că vom putea reveni și cu TVA-ul, care acum e la 21%, înapoi la 19%, cât de curând posibil”.

Andreea Esca: „Veți mai mări taxele?”

Siegfried Mureșan: „Categoric nu”.

Andreea Esca: „Vedeți că se înregistrează”.

Siegfried Mureșan: „Mă puteți asculta și repet ca nu am nicio ezitare. În urmă cu un an de zile România era la limită. Aceste măsuri de creșteri de taxe au fost inevitabile. Din păcate ele au fost necesare. Acum situația este mai bună. Creșterile de taxe nu mai sunt necesare. Nu vom crește taxele. Mi-aș dori să le scădem cât de repede posibil. O vom face de îndată ce ne permitem acest lucru”.

Siegfried Mureșan: „Cred că România poate fi guvernată de PNL împreună cu UDMR și USR sau de PSD. Noi împreună cu ei nu mai putem guverna după experiența din ultimul an, când nu și-au respectat angajamentele și când au dărâmat guvernul din care făceau parte. Fie ei, fie noi, dar nu împreună.”

Iar dacă Guvernul propus de el nu va trece de Parlament, Siegfried Mureșan ia serios în calcul și varianta alegerilor anticipate.

Siegfried Mureșan: „Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Este foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă, în cazul în care nu va trece, Președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment. Sunt absolut convins că alegerile fie acum, fie la termen în 2028 vor însemna o polarizare între AUR și forțele reformatoare conduse de PNL USR alături de Ilie Bolojan”.