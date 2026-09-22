În spatele succesului său se află nostalgia după o societate mai simplă și mai ușor de înțeles, dar și sentimentul multor alegători că și-au pierdut identitatea și mândria.

AfD este în prezent partidul cu cea mai mare susținere la nivel național și se apropie de momentul în care ar putea conduce pentru prima dată un land german. La alegerile regionale de duminică, formațiunea s-a clasat pe primul loc în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și pe locul al treilea la Berlin.

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