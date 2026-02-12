Strategia are la bază redirecţionarea anticorpilor formaţi anterior, astfel încât aceştia să recunoască şi să marcheze tumora pentru distrugere.

Un studiu publicat, miercuri, în revista Advanced Science descrie o metodă prin care răspunsul imun antiviral poate fi direcţionat către celulele tumorale. Deşi numeroase tipuri de cancer exprimă în exces proteina de suprafaţă PD-L1 (ligandul 1 al morţii programate), ţintă importantă în imunoterapia oncologică, medicamentele actuale îndreptate împotriva acesteia nu declanşează întotdeauna un răspuns imun antitumoral puternic.

O moleculă artificială care leagă tumora de sistemul imunitar

Cercetătorii au dezvoltat o moleculă artificială, purtătoare de antigen cu afinitate pentru PD-L1 (PBAP), concepută special pentru a se fixa de proteina PD-L1 de pe suprafaţa celulelor tumorale şi pentru a aduce în acelaşi timp un semnal recunoscut de sistemul imunitar.

Acesta funcţionează ca o punte moleculară între celulele tumorale şi celulele sistemului imun. Structura combină un fragment proteic care se leagă specific de PD-L1 exprimată de tumori cu un antigen viral foarte imunogen, glicoproteina E (gE) a virusului varicelo-zosterian.

Experimentele realizate pe linii celulare şi în modele animale au arătat că PBAP se fixează eficient de PD-L1 de pe suprafaţa celulelor tumorale. În acest mod, celulele canceroase sunt „etichetate” cu un semnal viral recunoscut de sistemul imun.

Strategia este relevantă deoarece majoritatea adulţilor au niveluri ridicate de anticorpi anti-gE, dobândiţi prin vaccinare sau infecţie naturală anterioară. Aceşti anticorpi preexistenţi recunosc celulele tumorale cu PBAP şi îndeplinesc o dublă funcţie: activează celulele natural killer (celule NK, implicate în distrugerea celulelor anormale) şi se leagă simultan de complexele PBAP-gE de la suprafaţa tumorii. Astfel, memoria imună specifică virusului este redirecţionată către distrugerea celulelor canceroase.

Posibilităţi de extindere către alte ţinte oncologice

Autorii arată că abordarea poate fi extinsă şi dincolo de antigenele virale. Ca exemplu, au creat o variantă denumită PBAP-HER2, care a permis redirecţionarea terapiilor orientate împotriva HER2 pentru eliminarea celulelor tumorale HER2-negative, dar pozitive pentru PD-L1.

Potrivit datelor prezentate, această strategie ar putea fi aplicată mai multor tipuri de cancere, inclusiv celor pentru care opţiunile terapeutice ţintite sunt limitate.

„Această strategie reprezintă o cale mai accesibilă şi mai sigură pentru imunoterapia cancerului”, a declarat Fan Zou, profesor la Shenzhen University of Advanced Technology (SUAT), citat într-un comunicat. El a subliniat potenţialul metodei de a valorifica mecanismele naturale de apărare antivirală ale organismului, cu perspective pentru aplicare clinică.