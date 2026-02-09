Strategia, dezvoltată şi aplicată iniţial în Canada, oferă una dintre cele mai solide dovezi de până acum că prevenţia chirurgicală poate schimba evoluţia acestui tip de cancer.

Strategia chirurgicală reduce riscul cancerului

O strategie de prevenţie dezvoltată de cercetători canadieni este asociată cu o reducere de aproape 80% a riscului de cancer ovarian seros, potrivit unui studiu publicat în revista JAMA Network Open.

Metoda, numită salpingectomie oportunistă, presupune îndepărtarea trompelor uterine în timpul unor intervenţii ginecologice de rutină, precum histerectomia sau ligatura trompelor uterine, atunci când pacientele sunt deja supuse unei operaţii.

Provincia canadiană British Columbia a fost prima din lume care a introdus această abordare, în 2010, după ce cercetători de la Universitatea British Columbia, BC Cancer şi Vancouver Coastal Health au arătat că majoritatea cancerelor ovariene îşi au originea în trompele uterine, nu în ovare. Procedura păstrează ovarele intacte, ceea ce permite menţinerea producerii de hormoni şi limitează efectele secundare ale intervenţiei suplimentare.

Noul studiu, coordonat de Ovarian Cancer Observatory, un consorţiu internaţional cu sediul în provincia canadiană, oferă cele mai clare dovezi de până acum privind impactul acestei strategii asupra riscului de cancer ovarian.

Analiza a inclus date medicale de la peste 85.000 de femei care au efectuat intervenţii ginecologice în perioada 2008–2020. Cercetătorii au comparat incidenţa cancerului ovarian seros între pacientele care au beneficiat de salpingectomie oportunistă şi cele care au avut intervenţii similare fără îndepărtarea trompelor uterine.

Procedura a redus semnificativ riscul

Rezultatele arată că femeile care au trecut prin această procedură au avut un risc cu 78% mai mic de a dezvolta cancer ovarian seros. În cazurile rare în care boala a apărut după salpingectomie, tumorile au fost descrise ca fiind mai puţin agresive din punct de vedere biologic. Concluziile sunt susţinute şi de date provenite din laboratoare de anatomie patologică din mai multe ţări, care au indicat un efect similar.

Cancerul ovarian este cea mai letală formă de cancer ginecologic. În Canada, aproximativ 3.100 de persoane sunt diagnosticate anual, iar în jur de 2.000 decedează din cauza bolii. În prezent nu există un test de screening eficient, iar majoritatea cazurilor sunt depistate în stadii avansate, când opţiunile de tratament sunt limitate.

Salpingectomia oportunistă a fost iniţiată şi denumită de dr. Dianne Miller, medic oncolog ginecolog şi profesor emerit la Universitatea British Columbia, care a cofondat echipa multidisciplinară de cercetare OVCARE.

Studiul actual este primul care cuantifică reducerea riscului pentru cancerul ovarian seros şi se bazează pe cercetări anterioare care au arătat că procedura este sigură, nu influenţează vârsta de instalare a menopauzei şi este eficientă din punct de vedere al costurilor pentru sistemele de sănătate.

Procedura a fost adoptată la nivel internaţional

De la introducerea sa în 2010, procedura a fost adoptată pe scară largă în provincia canadiană, unde aproximativ 80% dintre histerectomii şi ligaturi de trompe includ în prezent îndepărtarea trompelor uterine.

La nivel internaţional, organizaţii profesionale din 24 de ţări recomandă această strategie pentru prevenţia cancerului ovarian, inclusiv Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din Canada, care a emis ghiduri în acest sens în 2015.

Autorii studiului notează că extinderea adoptării acestei intervenţii ar putea reduce semnificativ numărul de cazuri de cancer ovarian la nivel mondial. În provincia British Columbia, procedura a fost recent extinsă şi la anumite intervenţii abdominale şi pelvine efectuate de specialişti în chirurgie generală şi urologie, printr-un program susţinut de autorităţile de sănătate din provincia canadiană.