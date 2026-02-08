Activista de 53 de ani, arestată pe 12 decembrie la Mashhad după ce a vorbit la o ceremonie de omagiere a unui avocat găsit mort, a primit pedeapsa pentru „întrunire şi complicitate la comiterea de infracţiuni", plus interdicţie de călătorie doi ani. Într-un caz separat, a fost condamnată la 18 luni pentru „activităţi de propagandă" şi doi ani de exil în Khosf, pedepse care nu se cumulează conform legislaţiei iraniene, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Avocatul Mostafa Nili speră că starea precară de sănătate a cliente sale — recent operată de tumoră şi cu grefă osoasă — ar putea permite „eliberarea temporară pe cauţiune pentru tratament medical". Verdictul autorităților din Iran nu este definitiv.

În ultimii 25 de ani, Mohammadi a fost închisă repetat pentru activism împotriva pedepsei cu moartea şi a codului vestimentar strict. Nu îşi mai văzuse copiii, stabiliţi la Paris, din 2015. Chiar din închisoare, a organizat demonstraţii şi greve ale foamei, apărând drepturile deţinuţilor politici.

Premiul Nobel i-a fost acordat în 2023 pentru „lupta împotriva opresiunii femeilor în Iran". Iranul ocupă locul doi mondial la execuţii, după China.