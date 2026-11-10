Cercetarea subliniază necesitatea ca sănătatea creierului să ocupe un loc mai important în campaniile antifumat, informează Agerpres, care citează agenţia de presă Xinhua.

Condus de Universitatea Curtin din Australia, studiul a examinat legătura dintre fumat şi trei forme de demenţă - demenţa din orice cauză, boala Alzheimer şi demenţa vasculară - oferind cea mai cuprinzătoare actualizare a datelor ştiinţifice referitoare la această asociere din ultimul deceniu, potrivit unui comunicat publicat luni.

Analiza sistematică şi meta-analiza au examinat 61 de studii în care au fost implicate aproximativ 2,8 milioane de persoane.

Cu cât fumezi mai mult, cu atât crește riscul de demență

Rezultatele studiului au arătat că fumătorii actuali prezentau un risc cu 31% mai mare de demenţă, un risc cu 40% mai mare de boală Alzheimer şi un risc cu 52% mai mare de demenţă vasculară comparativ cu persoanele care nu au fumat niciodată.

Studiul, publicat în revista ştiinţifică eClinicalMedicine, a constatat, de asemenea, că riscul de demenţă creştea odată cu numărul de ţigări fumate. Astfel, persoanele care fumau zece ţigări pe zi prezentau un risc cu 16% mai mare de demenţă, iar cele care fumau 20 de ţigări pe zi aveau un risc cu 34% mai mare, comparativ cu persoanele care nu fumaseră niciodată.

Foștii fumători nu prezentau un risc mai mare

Foştii fumători, însă, nu prezentau un risc mai mare de demenţă în comparaţie cu persoanele care nu fumaseră niciodată. Cu toate că această cercetare nu poate dovedi că fumatul cauzează în mod direct demenţa, rezultatele se adaugă dovezilor tot mai numeroase conform cărora renunţarea la acest obicei poate fi un element important în reducerea riscului de demenţă.

Cercetătorii au solicitat ca sănătatea creierului să fie inclusă în campaniile antifumat, în avertismentele de pe pachetele de ţigări şi în programele de renunţare la fumat.